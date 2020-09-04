Коронавірус може витіснити інша хвороба: лікар озвучила прогноз

Коронавірус може бути витіснений іншою хворобою (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус може відступити через іншу інфекційну хворобу вже цієї осені

Коронавірус може бути витіснений під час зростання захворюваності сезонним грипом і спалаху інших гострих респіраторних інфекцій.

Такий прогноз озвучила експерт з питань імунології та вірусології Світлана Доан, пише Obozrevatel.

"Коли в навколишньому середовищі циркулюють збудники, зазвичай домінує один з них", - сказала вона.

Фахівець каже, що у нас більше ста респіраторних вірусів. Але під час сезонної епідемії 90% всіх хвороб припадає саме на грип. А ось циркулювання інших ГРВІ знижується.

За словами Світлани Доан, на самому початку епідемії коронавіруса в Україні в лютому на грип хворіли паралельно з COVID-19.

"Грип все одно був. Будемо дивитися, що буде в цьому сезоні", - додала лікар.

Нагадаємо, що за останню добу в Україні черговий антирекорд по зараженню коронавірусом. Станом на 4 вересня в країні 2723 хворих. Всього на даний момент 130 951 випадків COVID-19, 59 676 осіб видужало, 2761 - померло. Тільки за останню добу померла 51 людина.

Раніше ми писали, що Віктор Ляшко назвав миттєві симптоми зараження коронавірусом.