ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Може бути грип: під Житомиром в лікарні померла дитина

STYLERЖиття    10.01.2020 - 09:58
Може бути грип: під Житомиром в лікарні померла дитина
Під Житомиром померла дитина (Колаж РБК-Україна)

Дівчинка померла в Житомирській обласній дитячій лікарні

У Житомирській обласній дитячій лікарні померла шестирічна дівчинка. За попередніми даними, смерть могла настати внаслідок ускладнень після грипу. Деталі повідомляє УНІАН з посиланням на дані від голови Бердичівської районної ради Максима Самчика.

Повідомляється, що хвору шестирічну дівчинку з селища Гришківці госпіталізували 5 січня в Житомирську обласну дитячу лікарню. Дитина знаходилась у важкому стані.

"За моєю інформацією, дитина лікувалася в Житомирській обласній дитячій лікарні, там і померла. Я не знаю офіційних результатів медичних висновків, тому тільки після одержання результатів зможемо говорити про остаточні причини смерті дитини", - повідомив Самчик.

Лікарі намагалися врятувати дівчинку протягом двох діб, але незважаючи на всі зусилля, вона померла 7 січня.

Як пишуть місцеві ЗМІ, дівчинка могла померти від ускладнень, які виникли після грипу.

"Про трагічну смерть дитини нам вдалося дізнатися з власних джерел, за неперевіреною інформацією, дівчинка могла померти від грипу або його ускладнень", - пише видання Бердичів BIZ.

Точну причину смерті дитини зможуть назвати тільки після проведення розтину і всіх необхідних досліджень.

Варто відзначити, що за останні кілька тижнів в Україні вже дві людини загинули від ускладнень, викликаних грипом.

В Україні з'явилися небезпечні типи грипу: що треба знати про симптоми Найотруйніша рослина України вбила дитину: що відомо про цикуту
Новини України смерть ребенкаГрип
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся