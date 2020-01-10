Может быть грипп: под Житомиром в больнице умер ребенок

Под Житомиром умер ребенок (Коллаж РБК-Украина)

Девочка скончалась в Житомирской областной детской больнице

В Житомирской областной детской больнице скончалась шестилетняя девочка. По предварительным данным, смерть могла наступить в следствии осложнений после гриппа. Детали сообщает УНИАН со ссылкой на данные от председателя Бердичевского районного совета Максима Самчика.

Сообщается, что больную шестилетнюю девочку из поселка Гришковцы госпитализировали 5 января в Житомирскую областную детскую больницу. Ребенок находился в тяжелом состоянии.

"По моей информации, ребенок лечился в Житомирской областной детской больнице, там и умер. Я не знаю официальных результатов медицинских заключений, поэтому только после получения результатов сможем говорить об окончательных причинах смерти ребенка", - сообщил Самчик.

Врачи пытались спасти девочку в течении двух суток, но несмотря на все усилия, она скончалась 7 января.

Как пишут местные СМИ, девочка могла умереть от осложнений, которые возникли после гриппа.

"О трагической смерти ребенка нам удалось узнать из собственных источников, по непроверенной информации, девочка могла умереть от гриппа или его осложнений", - пишет издание Бердичев BIZ.

Точную причину смерти ребенка смогут назвать только после проведения вскрытия и всех необходимых исследований.

Стоит отметить, что за последние несколько недель в Украине уже два человека погибли от осложнений, вызванных гриппом.