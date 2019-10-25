Інфекції міжсезоння: як українцям вберегтися від грипу та ГРВІ

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Зростання захворюваності на грип в Україні в цьому році очікується в кінці осені-початку зими. Але вже зараз через мінливу погоду є високі шанси "підхопити" сезонну застуду. Нерідко складні випадки грипу пацієнти плутають зі звичайною застудою, затягують візит до лікаря, через що ризикують отримати серйозні ускладнення. Якою повинна бути профілактика і лікування "осінніх" інфекцій – в матеріалі РБК-Україна.

Від застуди до грипу

Цієї осені в Україні традиційно поширюються респіраторні інфекції та грип. Для цих захворювань характерні різні симптоми – від простого нежитю чи кашлю до високої температури і вираженої слабкості, каже лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв.

"У нас вже є перші випадки грипу. Вони поки що не підтверджені лабораторно, але за симптомами, ми вже бачимо, що це саме грип. Лікарям заздалегідь приходить інформація по лінії ВООЗ про те, які будуть циркулювати віруси грипу в цьому сезоні. Тоді ми можемо приблизно визначити, які віруси будуть у нас", – говорить він.

Але не всі прогнози вірні на сто відсотків, адже іноді приходять нові штами, циркуляції яких ще не було, зазначає лікар. Плюс завжди є свої особливості по регіонах. Наприклад, в США можуть бути одні віруси грипу, а в Україні – зовсім інші.

"Як правило, восени в нашій країні циркулює один-два або більше штамів грипу А і один штам грипу Б. Прийнято вважати, що грип А – більш важкий, дає більше ускладнень і схильний поширюватися у вигляді епідемій. Тоді як грип Б зазвичай легше переноситься, так і трапляється епізодично. В основному 90% захворюваності і ускладнень пов'язані з типом А", – пояснює співрозмовник.

Часто люди плутають грип із застудою, і коли хворіють, то не змінюють спосіб життя. Наприклад, продовжують ходити на роботу, не знижують звичних навантажень. Це може негативно позначатися на здоров'ї.

Юрій Жигарєв визнає, що часом навіть для досвідченого лікаря відрізнити грип від ГРВІ буває досить складно. Є більше двохсот вірусів, які можуть циркулювати в цей момент. Як же на практиці відрізнити застуду від грипу тим, хто не є лікарем?

"В цілому, чим важчий перебіг хвороби, тим більше ймовірності, що це може бути грип. При звичайній застуді більше "місцевих" симптомів: з носа тече, горло болить, і так далі. При цьому людина відчуває себе більш-менш нормально, може ходити на роботу, температура невисока. При грипі – навпаки: слабкість, температура висока, але інші симптоми можуть бути слабкими", – пояснює інфекціоніст.

Наявність грипу у пацієнта підтверджують лабораторно. Але є ще й експрес-тести, які можна купити в аптеці приблизно за 300 грн. Вони допоможуть визначити наявність грипу в домашніх умовах. Шляхом взяття мазка з носа, через 10-15 хвилин тест підтвердить або спростує наявність недуги.

За даними Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського, в цьому році ближче до зими будуть поширюватися штами грипу: новий H3N2 – А-Канзас і, можливо, Н1N1 – А-Брісбен. І два віруси грипу В, які прийнято вважати менш небезпечними і більш рідкісними. Інформацію про те, що в цьому році в Україні може спостерігатися чотири штами грипу, підтверджують і в МОЗ.

Як не захворіти

Щоб не "підхопити" будь-які типово "осінні" інфекції, важливо підтримувати імунітет. Але краще не приймати будь-яких імуномодуляторів, що обіцяють "швидке зміцнення здоров'я", оскільки їх ефективність не завжди доведена.

Замість цього варто вести здоровий спосіб життя в цілому – достатньо спати, збалансовано харчуватися і відмовитися від шкідливих звичок, каже головний лікар Київського міського Центру здоров'я Отто Стойка.

"Потрібно регулярно мати сім-вісім годин якісного нічного сну. Харчуватися різноманітно, як можна ближче до тарілки здорового харчування, розробленої Міністерством охорони здоров'я. В добу треба вживати чотири чашки свіжих овочів або дві чашки варених. Також важливі білки. Якщо ви вегетаріанець, то вживайте більше рослинних білків", – радить він.

За словами доктора, видужуванню після ГРВІ та грипу дуже заважає куріння і взагалі підвищує шанси "зловити" інфекцію. "Я б ще сюди додав загартовування: варто поступово практикувати контрастний душ. Також потрібно регулярно провітрювати приміщення, де ви живете і працюєте, не перегрівати кімнати, дотримуючись в них температури на рівні плюс 18-24 градусів. Обігрівачі дуже сушать повітря. Вологість повітря повинна зберігатися на рівні 40-50%. Це особливо важливо для дітей, адже дихальна система у них тільки розвивається", – радить лікар.

Ускладнення після вакцинації – це лотерея

Восени і взимку бажано пройти вакцинацію, говорить Отто Стойка. Вакцина знижує шанси захворіти на грип приблизно на 70%. І найголовніше – захищає від ускладнень, які можуть призвести навіть до летального результату.

У минулому році від ускладнень грипу в Україні померло 17 людей, в той час як в 2017 таких випадків було 7. Всі ці люди не були вакциновані. Вірусів в осінньо-зимовий період дуже багато, а вакцини націлені проти тих, які приносять найбільше ускладнень.

Важко сказати, яка ймовірність отримати ускладнення при грипі, зазначає Юрій Жигарєв. Але якщо стоїть питання вакцинуватися чи ні, то варто вибрати перше, радить він.

"Будуть ускладнення чи ні – це завжди лотерея. Молоді, зазвичай здорові люди, які хворіють грипом, на жаль, іноді теж вмирають. Не завжди зрозуміло, чому. Але вважається, що в такому віці шанс отримати ускладнення набагато менше. Є вразливі категорії: це діти до 5 років, люди старші за 65 і ті, у кого є тяжкі хронічні хвороби. Наприклад, діабет, бронхіальна астма. Їм потрібно вакцинуватися в першу чергу", – підкреслює лікар.

За його словами, уявлення про те, що при діабеті та інших хронічних хворобах не варто робити щеплення, оскільки таким людям воно може подіяти лише на шкоду, не більш ніж міф.

"Це рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, що мають наукову основу. Потрібно чітко розуміти: вакцинація – це медичне втручання, яке, як і будь-яке інше, може мати побічні ефекти. Але тут повинна бути елементарна логіка співвідношення ризику і користі. А ризик заразитися грипом і мати ускладнення більший, ніж ризик від вакцинації", – запевняє Жигарєв.

Щеплення від грипу не входить у список обов'язкових в Україні. Їх роблять за бажанням пацієнта. У Києві вакцинацію від грипу пропонують безліч приватних клінік, купити вакцини можна і в аптеках. Ціна за щеплення від грипу коливається в межах 400-700 гривень в залежності від країни-виробника.

Наприклад, українські препарати можуть коштувати дешевше за французькі чи американські, але теж мають непогану якість, кажуть лікарі. Дізнатися більш детальні поради щодо вакцинації варто на прийомі у свого лікаря, тим більше що в кожному випадку рішення повинно прийматися індивідуально.