Грип почав атаку в Україні: як врятуватися від захворювання

Грип в Україні почав свою атаку, адже віруси дуже активно розмножуються в погоду, коли сльота і вогкість. Зараз в нашій країні саме така погодна обстановка, тому варто дуже серйозно поставитися до свого здоров'я і прислухатися до порад від фахівця. Терапевт Наталія Гордієнко дала кілька рекомендацій, які допоможуть уберегтися від інфекції, пише "Обозреватель".

Перше правило лікаря - це правильне і різноманітне харчування, яке включає в себе вітаміни і виключає фаст-фуд.

"Мої рекомендації всім відомі. В першу чергу, щоб допомогти організму протистояти вірусам і бактеріям, потрібно раціонально повноцінно харчуватися часто, але маленькими порціями, виключити "сміттєву" їжу, їсти побільше свіжих фруктів і овочів", – повідомила медик.

За словами лікаря, не варто в цей період дуже сильно навантажувати себе фізичним навантаженням. Але не варто забувати про зарядку.

"Не варто, за її словами, і перепрацьовувати. Так, надмірні навантаження завдають такої ж шкоди організму, як і стреси: вони знижують імунітет і роблять організм вразливим до хвороботворним мікроорганізмам. При цьому зовсім нехтувати фізичною активністю не можна. Навіть звичайна нескладна ранкова зарядка зміцнює захисні функції і налагоджує всі процеси в організмі. Так що тримайте баланс між навантаженням і відпочинком – не перевтомлюйтеся, але і не залежуйтеся", - порекомендувала медик.

Гордієнко порадила одягатися по погоді, але намагатися уникати людних місць, особливо в період епідемії. Якщо ви все-таки захворіли - залишайтеся вдома, не ходіть навіть у магазин і дотримуйтесь постільний режим.