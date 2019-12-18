За тиждень на грип в Україні захворіли понад 170 тис. людей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, зареєстровано 23 випадки тяжкої гострої респіраторної інфекції

За минулий тиждень з 9 по 15 грудня на ГРВІ захворіли більше 171 тис. людей, із них 69% - діти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, зареєстровано 10 випадків грипоподібного захворювання та 23 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції. Позитивних результатів на грип за результатами лабораторних досліджень не отримано.



У більшості регіонів України активність грипу та ГРВІ була на неепідемічних рівнях. А у Вінницькій та Запорізькій областях зареєстровано низьку епідемічну активність грипу та ГРВІ.



Упродовж минулого тижня проти грипу вакциновано майже 9 тис. людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили більше 217 тис. осіб.



Із початку епідемічного сезону не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу.

РБК-Україна писало, що за попередній тиждень з 9 по 15 січня у Києві зареєстрували 11 340 хворих на грип та ГРВІ.

Раніше повідомлялося, що з початку цьогорічного епідсезону щеплення від грипу та ГРВІ зробили більше людей, ніж за весь минулий епідемічний сезон.