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В Україну йде новий штам грипу: медики б'ють на сполох

STYLERЖиття    26.09.2019 - 18:56
В Україну йде новий штам грипу: медики б'ють на сполох
Грип 2019: в Україну йде небезпечний для молоді вірус (фото: pixabay.com)

Від нового штаму грипу в Україні може постраждати молодь

В Україні у новому епідемічному сезоні будуть циркулювати чотири штами грипу. При цьому українцям варто побоюватися того, що один з них – це новий штам, який особливо небезпечний для молодих людей з хронічними захворюваннями. Про це повідомляє УНН, посилаючись на заяву ведучого медика Алли Мироненко.

В Україні очікуються нові штами H3N2 - А-Канзас, і Н1N1 - А-Брісбен. Ще два вірусу грипу в, які також можуть поширюватися з країн єс - це В-Колорадо і В - Пхукет. При цьому останній штам мало ймовірний, тому що він вже старий, і був у країні не один рік.

В Україну йде новий штам грипу: медики б'ють на сполохВ Україну йде новий штам грипу: медики б'ють на сполохВ Україну йде новий штам грипу: медики б'ють на сполох

Грип 2019: в Україну йде небезпечний для молоді вірус (фото: pixabay.com)

За словами медика, Брісбен найбільше небезпечний для молодих людей, які перебувають у групі ризику. Саме ці люди найбільше страждати від ускладнень, які викликає грип.

При цьому Канзас більш небезпечний для людей з хронічною патологією, і людей у віці від 65 років. Експерт також заявила, що зазвичай грипом вже починають хворіти на початку жовтня.

Варто зазначити, що в Україну поставлять півмільйона доз вакцин проти грипу. В цьому році Всесвітня організація охорони здоров'я пізно надала штамовий склад вірусів виробникам вакцин.

Раніше повідомлялося про те, що у МОЗ нагадали, без яких щеплень можуть не пустити дитину до школи.

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