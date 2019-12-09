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Грип в цьому році буде лютувати: медики попередили про небезпеку

STYLERЖиття    09.12.2019 - 15:01
Грип в цьому році буде лютувати: медики попередили про небезпеку
Грип в Україні (фото: РБК-Україна)

Епідемія грипу в Україні вже не за горами

Грип в Україні цієї зими буде суворо лютувати. Ймовірна епідемія взимку і навесні 2020 року. Сезонне захворювання може виявитися важче порівняно з іншими спалахами інфекції за останні 15 років. Про це б'ють тривогу американські експерти з охорони здоров'я.

Як пише MedicalXpress, широке розповсюдження вірусів певних штамів почалося набагато раніше, ніж в останні роки.

За словами фахівців, ті типи вірусів грипу, що викликають інфекції в березні-квітні, в даний час заражають людей в південних штатах США. Цей різновид інфекції не становить серйозної небезпеки для людей похилого віку, проте несе загрозу для здоров'я дітей і людей молодше 50 років.

У США вже зареєстровано 1,7 мільйона випадків захворювання на грип. Серед симптомів захворювання: лихоманка, блювота і діарея.

До речі, в Україні грип уже почав свою атаку і за останній тиждень в Києві зареєстрували вже 11 тисяч хворих. А ось вакцинувалися з початку сезону всього 90 тисяч українців.

За даними Всесвітньої організації здоров'я, в Україні очікується в цьому сезоні три основні штами грипу та один додатковий. За попереднім прогнозом МОЗ, цієї зими є ризик захворіти у 6,7 мільйонів українців.

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