Педиатр назвала 5 "нет" в лечении кашля у детей

Каждая мама имеет собственный арсенал для борьбы с детским кашлем. Однако, некоторые методы устарели и не имеют эффективности. Врач назвала 5 методов, которых следует избегать

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу педиатра и аллерголога Дианы Протоковило.

Как нельзя лечить кашель у ребенка

Сиропы от кашля

По словам медика, особенно это касается деток до 5 лет, ведь при их использовании можно получить осложнения.

Все потому, что у деток еще достаточно слабый кашлевой рефлекс. Поэтому их не стоит использовать.

Ингаляции с различными минеральными водами

Не нужно делать такие ингаляции, ведь так можно распространить инфекцию из верхних дыхательных путей в нижние.

Важно, что ингаляции назначает только врач и только с определенными медикаментами, если в этом есть необходимость.

Различные гомеопатические препараты особенно в виде капель, которые должны помочь бороться с кашлем, не работают.

Дыхание над вареной картошкой

Такой метод достаточно популярен, но он не имеет доказанной эффективности. Поэтому вареный картофель лучше оставить на ужин.

Горчичники

Педиатр рассказала, что они могут вызвать ожог тонкой нежной детской кожи и не имеют доказанной эффективности в лечении кашля.

Каким солевым раствором промывать нос ребенку

Диана Протоковило объяснила, что к наиболее часто используемым солевым растворам для носа относят изотонический или физраствор и гипертонический.

Изотонический солевой раствор подходит для ежедневного применения - как для гигиены носа и для промывания, когда есть какие-то выделения. Его можно применять детям с рождения.

Единственное, что следует помнить - до года стоит использовать солевые растворы в виде монодоз, а не спреев.

А старшим детям и взрослым можно использовать в виде спрея. Этот раствор практически не имеет ограничений в применении, поэтому его можно иметь дома при необходимости.

Тогда как гипертонический раствор как правило назначает уже врач, ведь концентрация соли в нем уже значительно выше. И за счет этого от хорошо снимает заложенность носа и отек носа.