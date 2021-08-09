"Слуга народу" провела молодіжний табір у Скадовську: що відомо

Молодіжне крило партії "Слуга народу" провело триденний табір у Скадовську Херсонської області. На ньому зібралося близько 300 представників руху з усіх областей України, народні депутати та представники Кабінету міністрів.

За його словами, цей табір має стати щорічним майданчиком для обговорення та напрацювання майбутніх змін. "Зе!Молодіжка" - повноцінний суспільний рух, який генеруватиме ідеї і проекти змін на рівні ОТГ, регіонів і міжрегіональної взаємодії.

"Зе!Кемп у Скадовську став "точкою збірки" руху, де молодь змогла встановити міцні контакти і визначити вектори проектної діяльності на найближчий рік. Ми відмовилися від того принципу формування молодіжних крил, який панував у радянському комсомолі та політичних партіях пострадянської України. Для нас Зе!Молодіжка - не якийсь додаток до партії чи фракцій "Слуги народу", і тим більше - не формальна спроба показати, що ми працюємо із молодими людьми. Стратегічне завдання руху - перетворювати енергію української молоді на справжні суспільні зміни, потрібні для побудови сучасної прогресивної держави", - наголосив Корнієнко.

Учасники табору разом із менторами та народними депутатами протягом двох днів напрацьовували власні проекти, присвяченими темам економіки, держави та суспільства. Переміг проект "Молоді демократи" - загальнонаціональні онлайн-вибори шкільних та студентських самоврядувань в один день. На думку Корнієнка, проект може стати пілотною версією національних виборів онлайн.

Друге місце посів проект із системи пошуку роботи "Джобс". Це допомога у працевлаштуванні вікових груп 18+ та 45+ на базі інфраструктури політсили. Проект "Зе!Лопата" зі створення спеціальних зон для відпочинку водіїв біля автошляхів отримав спеціальну премію.

У "Слузі народу" пообіцяли, що партія, місцеві організації і окремі народні депутати будуть підтримувати ці проекти організаційно і методично, братимуть у них участь в тій чи іншій формі.

"Зе!Кемп показав, що представники Зе!Молодіжки мають бачення суспільних змін, яке стосується не лише вирішення проблем молоді, але й спрямовано на покращення ключових суспільних процесів. Боротьба за вільні вибори шкільного та студентського самоврядування, системи пошуку роботи молодими людьми, підтримка митців-початківців, висадка дерев, осучаснення та пропагування традиційної народної творчості, військово-патріотичне виховання - це далеко не повний перелік ініціатив, які були створені міжрегіональними проектними командами на першому Зе!Кемпі", - повідомляє Корнієнко.

Голова "Зе!Молодіжки" Олександр Санченко під час відкриття форуму повідомив, що за півроку існування молодіжного крила партії була вибудувана організаційна структура, залучені майже 3 тисячі активістів молодіжки у всіх регіонах України.

"Одна з цінностей, які транслює наша партія та президент Володимир Зеленський - це зшивання країни. Нас занадто довго роз’єднували, тож наша велика місія - посприяти тому, щоб зшити країну та бути разом. Бо ми єдині", - наголосив Санченко.

Учасники табору також влаштували символічний флешмоб: команди кожного з регіонів розфарбували свою область та прикріпили її на мапу України. Крим розмалювали у кольорах синьо-жовтого прапора.

Корнієнко нагадав, що Володимир Зеленський та монобільшість у парламенті роблять все можливе для повернення Криму. Це питання виноситься на світовий рівень у рамках проєкту "Кримська платформа", що відбудеться у Києві.

"Ми знаходимося в годині їзди від КПВВ "Каланчак". КПВВ - це ніби намальований кордон посеред квартири, і щоб зайти до кухні, треба кожен день його перетинати. Бо сусід проломив вхід з іншого боку і сказав, що це вже інша квартира. Але це наш будинок", - додав голова СН.

У "Слузі народу" також розповіли, що в міру того, як українська молодь дізнавалася про перебіг форуму, місцеві організації політсили отримали сотні електронних заяв на вступ до руху.

"Це ще одне свідчення того, що молодь не лише чекає на зміни, а й прагне робити ці зміни власними руками - і бачить в Зе!Молодіжці організацію, яка сприятиме активній молоді у досягненні цієї мети", - сказав Олександр Санченко.