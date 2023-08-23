Грех или нет? Что Библия говорит о курении

Как появилось слово "табак"

Практика курения табака происходит от коренных американских индейцев и карибских индейцев Тобаго. Эти практики выполнялись как часть религиозных обрядов.

Колумб был поражен, когда увидел, как индейцы Карибского моря втягивают дым через ноздри с помощью трубки, которая называется "табак", откуда и произошло название.

Считается ли курение грехом в христианстве

Во-первых, Библия рекомендует не позволять нашим телам быть подвластными чему-либо.

"Библия учит нас как христиан, что мы должны быть чистыми и святыми - духом, душой и телом. Наши тела называют "храмом Святого Духа". Каждый христианин отвечает перед Богом за состояние своего тела" - Первое Послание к Коринфянам 6:19-20.

Пастор Бетти Миллер в своей статье на BibleResources.org утверждает, что это не только разрушает жизнь курящих. Пассивное курение является основной причиной заболеваний, которые приводят к смерти, особенно маленьких детей. Беременные матери также ставят под угрозу жизнь своих нерожденных детей этой пагубной привычкой.

Также большое количество человеческих жизней, имущества погибли и были потеряны из-за пожаров, вызванных неосторожным курильщиком.

Автор отмечает, что Бог никогда не виноват во зле, поскольку растение табака имеет свои плюсы: существуют полезные химические продукты, изготовленные из табака, среди которых есть убивающие насекомых и грибки.

Если бы человек потратил время и исследовал, как правильно использовать табак, он проявил бы в этом растении некоторые целебные свойства, кроме курения - подчеркивает Миллер.

А что говорят об этой вредной привычке в ПЦУ

Отмечается, что с позиции церкви вредить собственному и чужому здоровью - это грех. Ведь Бог, создав человека, подарил ему жизнь, и никому, даже ему самому не позволил эту жизнь укорачивать, отнимать.

"Он дал заповедь "Не убий", соблюдая которую, человечество должно было жить в мире, любви и согласии. Сознательный вред своему здоровью - это действие против Бога, это сознательное уничтожение, медленное убийство, а значит - грех", - отметили в ПЦУ на своей странице в Facebook.

Церковь также добавляет, что от курения может страдать не только сам курильщик, но и окружающие его люди. Так вред умножается и наносит зло здоровью другим людям.

Курение – это вредная привычка, зависимость, на церковном языке - страсть, которая заставляет человека снова и снова искать временного удовольствия. Получая быстрое наслаждение, человек будет нуждаться еще. Это состояние человека увлекает, и он хочет его повторять снова и снова.