Гриби можна заморожувати? Ці способи допоможуть вам їх зберігати майже цілий рік

Заморожувати можна багато продуктів - овочі, м'ясо, фрукти і ягоди, риба, морепродукти. А ось чи можна заморозити гриби і як це зробити правильно?

Як потрібно зберігати гриби і які види можна заморозити на зиму - читайте в нашому матеріалі нижче.

Чи можна гриби заморозити?

Дійсно, гриби заморозити можна. І для цього підходять більшість грибів. Найкраще заморожуванню піддаються міцні молоді білі гриби, підосичники, підберезники, печериці, опеньки та лисички.

Трохи гірше смак після заморозки може бути у глив, волнушек, маслюків, рижиків і сироїжок.

Для заморозки підійдуть лісові гриби, які ви зібрали глибоко в лісі та на узліссях. А ось гриби, які були зібрані ближче до цивілізації, до заморожування не годяться.

Заморожуванням потрібно зайнятися відразу після збору, максимум - через добу. Якщо гриби простояли понад добу, то краще їх відразу приготувати. Не варто під заморозку пускати старі, тріснуті або підозрілі гриби.

Як підготувати гриби до заморожування

Гриби потрібно почистити ножем або грубою щіткою, прибрати все сміття і листочки. Зрізати нижню, забруднену частину гриба або навіть частину ніжки.

Перед заморожуванням гриби замочувати у воді не можна, можна тільки сполоснути холодною водою, щоб прибрати залишки бруду. Після цього потрібно гриби просушити на паперовому рушнику.

Великі гриби варто порізати шматочками, а дрібні можна відсортувати та заморозити цілком. Якщо ви плануєте в майбутньому робити фаршировані гриби, то заморозьте тільки капелюшки.

Для заморозки грибів відмінно підійдуть спеціальні контейнери або пакети. Можна заморозити також вже обсмажені гриби.

Фахівці рекомендують опеньки перед заморожуванням відварити. А потім добре віджати, щоб вони не стали водянистими.

Перед цим розморожувати гриби не потрібно - так вони втратять вологу і смак.

Варіанти заморозки грибів

1. Підготовлені та просушені гриби наріжте шматками та розкладіть на рівну поверхню - деко, дощечка, піднос в один шар. Поставте в морозилку на кілька годин. Коли гриби підмерзли, зберіть їх в пакет для заморозки або контейнер.

Цей спосіб хороший для лисичок, маслюків, підберезників, опеньків, красноголовців або печериць (зібраних, а не куплених)

2. Наріжте гриби. Опустіть в киплячу воду на 5-10 хвилин. Відкиньте на друшляк, дайте стекти рідини. Коли вони охолонуть - розкладіть по порційних пакетів і відправляйте в морозилку.

Бульйон від знову можна вилити, а від білих грибів і красноголовців можна використовувати для супу.

3. Гриби наріжте шматочками або пластинами. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю масла та обсмажте до рум'яної скоринки. Сіль і спеції додавати не потрібно. Обсмажувати потрібно 20-30 хвилин.

Потім дайте грибам охолонути та розкладіть в порційні пакети або контейнери. Такі гриби можна використовувати відразу - додати до картоплі або в першу страву.

4. Гриби викладайте на сухе деко, без масла. Запікайте до готовності. Потім складіть в пакети для заморозки та відправляйте в морозилку.

Скільки можуть гриби зберігатися в морозилці?

При температурі не вище +5 градусів гриби можуть зберігатися від 2 до 5 діб. А в морозилці з температурою -18 градусів - від пів року до року. Повторно гриби заморожувати не можна!

Найважливіші умови заморозки грибів: вони повинні бути їстівні, повністю очищені від сміття і без вологи.