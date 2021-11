Греммі 2022: всі претенденти на "музичний Оскар"

Запис року

ABBA - I Still Have Faith in You

Jon Batiste - Freedom

Тоні Беннетт, Леді Гага - I Get a Kick Out of You

Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon - Peaches

Brandi Carlile-Право на час

Doja Cat, SZA - Kiss Me More

Billie Eilish - Happier Than Ever

Lil Nas X - Montero (Call Me by Your Name)

Olivia Rodrigo - Drivers License

Silk Sonic - Leave the Door Open

ABBA - I Still Have Faith In You (відео: YouTube)

Кращий новий виконавець

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Кращий поп-альбом

Justin Bieber - Justice (Triple Chucks Deluxe)

Doja Cat - Planet Her (Deluxe)

Billie Eilish - Happier Than Ever

Ariana Grande-Політики

Olivia Rodrigo - Sour

Кращий танцювальний запис

Afrojack & David Guetta - Hero

Ólafur Arnalds, Bonobo – Loom

James Blake - Before

Бонобо, Totally Enormous Extinct Dinosaurs-Heartbreak

Карібу - ви не можете

Rüfüs du Sol - Alive

Tiesto - the Business

Кращий альбом альтернативної музики

Fleet Foxes - Shore

Halsey - If I Can't Have Love, I Want Power

Japanese Breakfast - Jubilee

Arlo Parks - Collapsed in Sunbeams

St. Vincent - Daddy's Home

Краще виконання R&B

Snoh Aalegra - Lost You

Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon - Peaches

H.E.R. - Damage

Silk Sonic - Leave the Door Open

Jazmine Sullivan - Pick Up Your Feelings

Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon (відео: YouTube)

Кращий реп-альбом

J. Cole - The Off-Season

Drake - Certified Lover Boy

Nas - King’s Disease 2

Tyler, the Creator - Call Me If You Get Lost

Kanye West - Donda

Краща реп-пісня

DMX, Jay-Z, Nas - Bath Salts

Saweetie, Doja Cat-великий friend

Baby Keem, Кендрік Ламар-Family Ties

Kanye West, Jay-Z - Jail

J. Cole, 21 Savage & Morray - My Life

Більше номінантів у всіх категоріях можна переглянути в Twitter Академії звукозапису.

Що таке Греммі?

Греммі є найпрестижнішою музичною нагородою в світі, яка щорічно, починаючи з 1953 року, присуджується американською звукозаписною Академією.

Отримати статуетку Греммі для представника музичної індустрії - те ж, що для актора або режисера завоювати Оскар.