Кордони України з Польщею завмерли в пробках: доводиться годинами чекати

На кордонах України з Польщею знову утворилися величезні черги з машин. Людям доводиться чекати не менше 5 годин, щоб перетнути кордон. Як розповіли в сюжеті ТСН, черги на кордонах утворилися через те, що збільшився потік відпочиваючих в Європу.

На кордонах України та Польщі утворилися затори з машин. Більшість автомобілів – це українці, які цілими сім'ями їдуть на Різдво в Європу і на гірськолижні курорти. За номерами машин можна визначити, що мандрівники з Києва, Дніпра, Тернополя, Волині.

Частина мандрівників – це працівники, які повертаються на роботу після католицького Різдва і Нового року. Людям доводиться чекати своєї черги багато годин, і вони сплять в авто, купують їжу і напої на заправках.

"Дуже довго стоїмо, не їдемо зовсім, не знаю чому так сталося. Але стоїмо як всі, хотілося б, щоб скоріше якось черга рухалася. Вже 5 годи чекаємо", - кажуть туристи.

На пункті пропуску Краковець-Корчова найбільша пробка, так як він є найбільш популярним. Мандрівники кажуть, що швидкість пасажиропотоку з боку Польщі – 5 машин на годину. Хоча швидкість на українських пунктах пропуску - 3 тисячі машин на добу і працівники стверджують, що намагаються пропускати до 60 автомобілів на годину.

"Збільшено кількість персоналу, що несе службу в пунктах пропуску, відкриті додаткові смуги руху для пропуску осіб та транспортних засобів. Також проводяться постійно чотиристоронні зустрічі з колегами з митної служби, а також колегами з суміжної сторони республіки Польща щодо прискорення пропуску", - розповів керівник відділення інспекторів прикордонної служби Краковець Сергій Веретільник.

Щоб розвантажити чергу, прикордонники перенаправляють деяких мандрівників на інші, менш завантажені пункти – Смільницю та Рава-Руську. За прогнозом, у неділю, 5 січня, черги будуть ще більше.

А ось наступна хвиля очікується з вечора 7 січня та 8 січня, коли українці почнуть масово повертатися на роботу в Євросоюз, а туристи будуть повертатися додому.

Кордони між Україною та Польщею знову в пробках