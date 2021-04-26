Графік роботи банків на Великдень і травневі: в які дні буде все закрито

"Наближаються травневі свята, які цього року випадають на вихідні дні: 1 травня – День Праці, 2 травня – Великдень, 9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Тому згідно із законодавством святковими та офіційними вихідними днями будуть з 1 по 4 травня і з 8 по 10 травня", - повідомили в пресслужбі НБУ.

Як працюватимуть банки в Україні

У НБУ зазначають, що незалежно від святкових і неробочих днів, система електронних платежів (СЕП) працює в режимі 23/7, і банки мають можливість здійснювати міжбанківські операції майже цілодобово і 7 днів на тиждень.

"Скористатися цією можливістю чи ні - кожен банк визначає самостійно на свій розсуд, враховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів, а також керуючись нормами законодавства України. Тому потрібно заздалегідь уточнити у своєму банку графік роботи на святкові дні", - сказано в повідомленні.

Крім того, вказується, що всі операції з 1 по 4 травня будуть зображатися датою наступного робочого дня – 5 травня. А всі операції з 8 по 10 травня будуть зображатися датою наступного операційного дня – 11 травня.