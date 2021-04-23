З'явився детальний графік роботи Укрпошти на травневі свята

Укрпошта озвучила графік роботи поштових відділень на травневі свята та Великдень 2021.

Інформація про те, як працюватимуть відділення, з'явилася на сайті національного оператора поштового зв'язку.

Графік роботи Укрпошти на травневі свята

Представники Укрпошти наголосили, що вона "працює під час святкових днів". Тобто, навіть у Великдень можна буде скористатися послугами, наприклад, відправки листів чи посилок. Щоправда, не у всіх відділеннях.

"1, 2, 3, 9 і 10 травня надаватимуть послуги чергові відділення національного поштового оператора. 4 травня відділення Укрпошти працюють за звичним графіком", - йдеться у повідомленні.

Детальний перелік відділень, які будуть працювати у суботу, 1 травня, можна переглянути за посиланням.

Список відділень Укрпошти, що надають послуги у Великдень, 2 травня

Повний перелік відділень Укрпошти, що працюватимуть 3 травня, можна переглянути за цим посиланням.

Відділення, що надають послуги 9 травня

Перелік відділень Укрпошти, що працюватимуть 10 травня, також доступний за посиланням на сайті поштового оператора.