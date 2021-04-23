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З'явився детальний графік роботи Укрпошти на травневі свята

Новость на русском → П'ятниця 23 квітня 2021 14:26
З'явився детальний графік роботи Укрпошти на травневі свята Фото: Укрпошта озвучила графік роботи на травневі свята (РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Укрпошта озвучила графік роботи поштових відділень на травневі свята та Великдень 2021.

Інформація про те, як працюватимуть відділення, з'явилася на сайті національного оператора поштового зв'язку.

Графік роботи Укрпошти на травневі свята

Представники Укрпошти наголосили, що вона "працює під час святкових днів". Тобто, навіть у Великдень можна буде скористатися послугами, наприклад, відправки листів чи посилок. Щоправда, не у всіх відділеннях.

"1, 2, 3, 9 і 10 травня надаватимуть послуги чергові відділення національного поштового оператора. 4 травня відділення Укрпошти працюють за звичним графіком", - йдеться у повідомленні.

Детальний перелік відділень, які будуть працювати у суботу, 1 травня, можна переглянути за посиланням.

З'явився детальний графік роботи Укрпошти на травневі свята

Список відділень Укрпошти, що надають послуги у Великдень, 2 травня

Повний перелік відділень Укрпошти, що працюватимуть 3 травня, можна переглянути за цим посиланням.

З'явився детальний графік роботи Укрпошти на травневі святаЗ'явився детальний графік роботи Укрпошти на травневі свята

Відділення, що надають послуги 9 травня

Перелік відділень Укрпошти, що працюватимуть 10 травня, також доступний за посиланням на сайті поштового оператора.

Нагадаємо, нещодавно "Нова пошта" зробила заяву про графік роботи на травневі свята.

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