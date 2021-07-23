Градуси знову різко підуть догори: в Україну повертається пекельна спека

Погода в Україні на вихідних

У суботу сухо буде в усіх регіонах країни, місцями можливе невелике посилення вітру. Нічна температура повітря коливатиметься від +12 до +15 градусів, на півдні прогріється до +17 +20 градусів. Днем майже у всіх областях очікується від +26 до +28 градусів, тільки на заході буде прохолодніше, від +24 до +26 градусів.

У Києві 24 липня мінлива хмарність, посилення вітру. Вночі в столиці +14 +16 градусів, вдень +26 +28 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 24 липня

У неділю істотних опадів синоптики не прогнозують - можлива невелика хмарність та посилення вітру. Температура повітря знову почне підніматися: вночі від +14 до +17 градусів, на півдні до +19 градусів. Вдень у більшості областей очікується від +26 до +29 градусів, на сході місцями до +30 +31 градуси, в південній частині до +31 +32 градусів.

У Києві 25 липня без опадів, можливий вітер. Вночі в столиці +15 +17 градусів, вдень від +27 до +29 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 25 липня

Спека знову повернеться в Україну з понеділка

З понеділка в Україні знову стане жарко. 26 липня на заході та півночі прогнозується до +26 +28 градусів, в центрі та на сході до +30 градусів, в південній частині країни до +31 +32 градусів.

Невеликі грози можуть пройти тільки в декількох областях на заході країни, в інших регіонах - сухо.

Карта погоди в Україні на понеділок, 26 липня

У вівторок, 27 липня, грозами охопить всі західні області країни, але в інших регіонах буде сухо. Нічна температура підніметься до +16 +18 градусів, на півдні до +20 градусів.

Вдень у західній частині країни +27 +29 градусів, в центральних і північних областях +29 +31 градус, на сході очікується +29 +32 градуси, на півдні від +31 до +34 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 27 липня

У середу, 28 липня, грози очікуються в західних, північних і центральних областях. На півдні та сході - сухо. Нічна температура підніметься до +17 +19 градусів, на півдні до +21 градуса.

Вдень на заході та півночі до +29 градусів, місцями до +30 градусів. У центральних областях +29 +31 градус. На сході +30 +33 градуси, в південній частині прогріється до +31 +34 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 28 липня