ru ua
Ср, 04 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну знову йдуть дощі і похолодання: де погода зовсім зіпсується

Новость на русском →
Середа 04 травня 2022 08:04
В Україну знову йдуть дощі і похолодання: де погода зовсім зіпсується Фото: Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями очікується похмура, частина областей накриє дощами. Місцями можливе зниження температури повітря в нічний час.

Яка погода чекає українців найближчим часом – читайте в Styler нижчий.

Погода в Україні 4 травня

У середу, 4 травня, дощі охоплять західні області, центр країни, південь і частково – схід України. Температура повітря вночі очікується від + 6 до +8 градусів, на сході від +4 до + 6 градусів. Вдень у більшості областей від +16 до +18 градусів, на півдні та сході прогріється до +18 + 20 градусів.

У Києві 4 травня невелика хмарність, без опадів. Вночі в столиці + 6 +8 градусів, вдень прогріється до +14 + 16 градусів.

В Україну знову йдуть дощі і похолодання: де погода зовсім зіпсується

Карта погоди в Україні на середу, 4 травня

Погода в Україні на найближчі 10 днів

За даними порталу Sinoptik, на сході 4 травня пройдуть дощі. У четвер і п'ятницю очікується зниження температури на кілька градусів. Ближче до вихідних буде похмуро, але сухо. А з 11 травня знову повернуться дощі.

В Україну знову йдуть дощі і похолодання: де погода зовсім зіпсуєтьсяПівденні області України заливатиме дощами 4 травня, а потім буде сухо і сонячно. Очікується зниження температури вдень до + 16 градусів, але після 8 травня знову потеплішає до +19 +21 градуса.

В Україну знову йдуть дощі і похолодання: де погода зовсім зіпсуєтьсяНа півночі країни похолодає з 4 травня, вдень синоптики прогнозують не більше +13 +15 градусів, вночі +2 +4 градуси. З 8 травня в регіоні знову зарядять дощі, і температура впаде. Вночі до + 5 градусів, вдень до +14 +15 градусів.

В Україну знову йдуть дощі і похолодання: де погода зовсім зіпсуєтьсяУ західних областях найближчі два дні будуть з хорошою погодою, а потім очікуються сильні дощі та грози. Температура повітря буде високою, вночі до + 9 градусів, вдень + 17 + 18 градусів. Невелике похолодання очікується після 11 травня – температура впаде до +3 градусів вночі та до +13 градусів вдень.

В Україну знову йдуть дощі і похолодання: де погода зовсім зіпсуєтьсяПогода в Києві

4 травня в столиці буде невелика хмарність, без опадів і до + 15 градусів. На вихідних температура повітря підніметься до + 19 градусів. Але вже наступного понеділка до столиці прийдуть сильні дощі, а з 11 травня очікується невелике похолодання.

В Україну знову йдуть дощі і похолодання: де погода зовсім зіпсується

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали дні магнітних бур у травні.

А також ми розповідали про те, що синоптики попередили про різке погіршення погоди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Погода Гідрометцентр
LITE
Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)
Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)