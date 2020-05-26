Град на Закарпатті повністю знищив майбутній урожай (фото)

У Закарпатській області в понеділок, 25 травня, пронеслася сильна гроза з градом, що знищив урожай місцевих жителів.

У мережі з'явилися фото руйнівних наслідків стихії, яка особливо сильно розгулялася в Тарасівці Тячівського району Закарпаття.

Знімки з понівечених городів місцевих жителів в мережі опублікувала Неля Грабар.

Град на Закарпатті знищив урожай (фото: Неля Грабар)

Жінка пише, що град фактично знищив урожай огірків, квасолі і буряків. Люди у відчаї скаржаться на повністю втрачені плоди наполегливої праці і матеріальні збитки.

Град на Закарпатті наробив біди (фото: Неля Грабар)

На жаль, таке погодне явище не рідкість в травні, а в цьому році останній місяць весни видався особливо прохолодним і вологим, чому здивувалися багато українців, що звикли до аномального тепла ще з осені.

Так, буквально на вихідних в Донецькій області, в Лиманському районі пройшов сильний град, який не на жарт перелякав місцевих жителів. Білий покрив в лічені хвилини перетворив весняний пейзаж на зимовий.

Нагадаємо, що синоптик налякав прогнозом на літо, пообіцявши два місяці дощів.

Як повідомлялося раніше, синоптик засмутила прогнозом до кінця весни.