Синоптики попередили сильні дощі та загрозу затоплень

Ілюстративне фото (if.dsns.gov.ua)

На заході України очікуються підтоплення через сильні дощі

Погода у західній частині України 17 травня буде дощовою, загроза підтоплень зберігається. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що сьогодні в західній частині місцями очікуються грози і шквали 15-20 м/с, вночі у Рівненській, Житомирській і Вінницькій областях прогнозуються сильні дощі. У результаті рясних опадів очікуються підйоми рівнів води:

на річках басейнів Сяну та Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) на 0,2-1,0 м; на річках басейнів Прута та Сірета на 0,3-1,3 м., без негативних наслідків;

на річках басейнів Західного Бугу (Львівська, Волинська області), Прип'яті (Волинська, Рівненська, Хмельницька, Житомирська області), Ужа, Тетерева (Житомирська, Київська області) на 0,1 - 0, 5 м; на річці Стир на 0,2-0,8 м, на окремих ділянках річок - подальше затоплення заплав, можливе часткове затоплення сільськогосподарських угідь;

на Тисі (на ділянці Хуст-Вилок), на Дністрі нижче Галича і на Пруті нижче Коломиї в результаті паводкових вод з верхів'їв річок - на 0,5-1,0 м, в межах русла, без негативних наслідків;

17 травня очікується проходження максимуму паводка: на Дністрі у створі поста Заліщики висотою 440-480 см над "0" поста з максимальною витратою 600-700 куб м/с; на Пруті-Чернівці 150-200 см над "0" поста з максимальною витратою 280-430 куб. м/с.

У Карпатах через сильні зливи очікується формування значного схилового, місцевого стоку і утворення невеликих локальних селевих потоків.

Нагадаємо, цього тижня в Івано-Франківській області затопило три сотні будинків. Станом на ранок 17 травня, підтопленими залишаються два будинки у селі Ямниця.