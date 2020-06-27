Град, сильні зливи, шквали: синоптики дали прогноз погоди на День Конституції

Погода в Україні 28 червня (фото: canva.com)

Погода в Україні буде спекотною й дощовою

Погода в Україні 28 червня, в неділю, буде спекотною і з грозами, які принесуть шквали, зливи і град. Максимальна температура сягатиме +32 градусів. Якщо на заході та півночі країни буде мокро, то на півдні – ідеальна погода для відпочинку. Детальний прогноз опублікувала синоптик Наталка Діденко у своєму мікроблозі на Facebook.

Синоптик розповіла, які області України опиняться під ударом атмосферного фронту в неділю.

"День Конституції в Україні буде спекотним. Завтра очікується вдень 26... +32 градусів. Підійде у неділю атмосферний фронт, тому на Заході, Півночі, на Харківщині, місцями в центральних областях пройдуть дощі з грозами. При грозах можливі шквали, сильні зливи, град", - пише Діденко.

При цьому синоптик назвала регіони з ідеальною погодою для купання та засмаги.

"У південній частині та в прилеглих до неї центральних областях буде сонячно. Особливо пощастить тим, хто ще вчора рвонув на українському моря - якраз погода купально-загорательная. До речі, про воду - в Чорному морі +22... +25 градусів, а в Азовському - до +28 градусів. І в Дніпрі чудово - +24, +25 градусів", - додала синоптик.

Погода в Україні 28 червня буде з градом і зливами (фото: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що раніше головний синоптик України розповів, як зміниться клімат.

Варто нагадати, що раніше ми писали, у які області повернеться спекотна погода.

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Автор: Киселева Анна