Грабар ответил, почему отказался стать главным героем "Холостяка": "Я убедил их"

Почему Грабар не захотел стать новым "Холостяком"

Хореограф объяснил, что не принял предложение телеканала, поскольку в шоу, по его мнению, присутствуют моменты неправдивости. Назара уговаривали стать главным героем около года, и он даже прошел отбор, сам того не подозревая.

"Я прошел кастинг и даже не понял, что это был он. Мне позвонили по FaceTime с канала СТБ и мы просто общались, типа интервью. Я сидел в машине и мы разговаривали. Через неделю мне написали: "Поздравляем, вас взяли". Я был такой: "Куда взяли?" Мне говорят, что интервью - это был кастинг. У меня была встреча с режиссером, директором канала и все это. Мы тогда классно поговорили, а я убедил их, что меня брать не нужно", - рассказал детали танцор.

скриншоты из интервью скриншоты из интервью

Также Грабар вспомнил момент, когда "подловил" "Холостяка" на неправде.

"У моего друга Гурича Юры, с которым мы танцевали у Лободы, взяли мотоцикл для реалити. Как-то я умываюсь, моя жена смотрит шоу, и тут слышу звуки знакомого мотоцикла. А у байкера слух заточен. Я подхожу к телевизору и вижу какую-то женщину, которая едет на мотоцикле в шлеме моего товарища. Непонятно как подъезжает к этому "холостяку", типа байкерша всю свою жизнь. Снимает Юрин шлем и отдает этому чуваку со словами: "Это тебе подарок от меня". Вот что такое шоу "Холостяк", - сказал Назар.

Из-за этой ситуации, а также ряда других причин, модель не захотел становиться главным героем популярного шоу. Он также искренне понимает, что не готов выполнять указания, которых от него бы требовали создатели "Холостяка".

Напоследок Грабар добавил, что этот проект для него в большей степени "не о любви, а о пиаре". По его мнению, туда идут "за медийностью".