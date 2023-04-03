Качели убили 6-летнего ребенка на глазах у мамы: детали трагедии

Что известно о трагедии

Полиция получила сообщение от врачей, что к ним доставили 6-летнего мальчика, который был без сознания. У него была закрыта черепно-мозговая вдавленная травма.

Известно, что в день трагедии в 12:25 мать с сыном были на прогулке в сквере и на детской площадке в Вишневом. Мальчик ехал на самокате рядом с мамой, а у качелей он внезапно бросил его и побежал.

В этот момент на качелях были три девочки школьного возраста. Когда мальчик приблизился, то ударился в угол качелей. Ребенок упал на брусчатку и потерял сознание.

Мать сразу вызвала скорую помощь. Ребенок был доставлен в нейрохирургическое отделение в Киеве, где его прооперировали.

"Но около 18:00 мальчик умер, его не удалось реанимировать. Это страшная трагедия для семьи. Мальчик учился в детском саду в Вишневом. Мы призываем родителей внимательно относиться к досугу своих детей. К сожалению, дети часто травмируются именно у качелей, поэтому родителям нужно быть очень внимательными и не отпускать малолетних детей от себя, если рядом есть такая опасность", - говорят в полиции Киевской области.

Медики советуют соблюдать правила безопасности

С потеплением на улице стало больше случаев травмирования детей, говорят медики.

"Сейчас травматизма и уличных травм среди детей стало больше - травмы с самокатами, скейтбордами, роликами, велосипедами, детскими горками. Это связано с нарушением правил безопасности. Основная причина - отсутствие шлема, налокотника и наколенника. А еще - халатность родителей, которые не смотрят за своими детьми", - рассказала Ольга Гайдаренко, и.о. о. директора Киевского городского центра детской нейрохирургии.

Медики советуют родителям тщательно выбирать место для прогулок. Если ребенок катается на самокате, роликах или велосипеде, то обязательно должен иметь шлем, наколенники и защиту для локтей.

Также важно научить ребенка, как правильно пересекать дорогу и избегать аварийных ситуаций на дороге. В случае травм нужно срочно обращаться за медицинской помощью.