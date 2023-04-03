Гойдалка вбила 6-річну дитину на очах у мами: деталі трагедії

Що відомо про трагедію

Поліція отримала повідомлення від лікарів, що до них доставили 6-річного хлопчика, який був без свідомості. У нього була закрита черепно-мозкова вдавлена травма.

Відомо, що в день трагедії о 12:25 мама з сином були на прогулянці в сквері і на дитячому майданчику в Вишневому. Хлопчик їхав на самокаті поруч з мамою, а біля гойдалок він раптово кинув його і побіг.

У цей момент на гойдалці були три дівчинки шкільного віку. Коли хлопчик наблизився, то вдарився об кут гойдалки. Дитина впала на бруківку і втратила свідомість.

Мати одразу викликала швидку допомогу. Дитину доставили до нейрохірургічного відділення у Києві, де його прооперували.

"Але близько 18:00 хлопчик помер, його не вдалося реанімувати. Це страшна трагедія для родини. Хлопчик навчався у дитячому садочку у Вишневому. Ми закликаємо батьків пильно ставитися до дозвілля своїх дітей. На жаль, діти часто травмуються саме біля гойдалок, тому батькам слід бути дуже уважними і не відпускати малолітніх дітей від себе, якщо поруч є така небезпека", - говорять у поліції Київської області.

Медики радять дотримуватись правил безпеки

З потеплінням на вулиці побільшало випадків травмування дітей, кажуть медики.

"Зараз травматизму та вуличних травм серед дітей побільшало - травми з самокатами, скейтбордами, роликами, велосипедами, дитячими гірками. Це пов'язано з порушенням правил безпеки. Основна причина - відсутність шолома, налокітника та наколінника. А ще - недбалість батьків, які не дивляться за своїми дітьми", - розповіла Ольга Гайдаренко, в. о. директора Київського міського центру дитячої нейрохірургії.

Медики радять батькам ретельно вибирати місце для прогулянок. Якщо дитина катається на самокаті, роликах чи велосипеді, то обов'язково повинна мати шолом, наколінники та захист для ліктів.

Також важливо навчити дитину, як правильно перетинати дорогу та як уникнути аварійних ситуацій на дорозі. У випадку травмування слід терміново звертатись по медичну допомогу.