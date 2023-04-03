Появилось видео, как поп УПЦ МП под церковью бьет 12-летнего ребенка по голове

В Иршанске священник УПЦ МП ударил 12-летнего мальчика по голове. Инцидент произошел возле местной церкви, где люди собрались, чтобы проголосовать за переход храма в ВЦУ.

Что известно об инциденте

2 апреля верующие собрались возле церкви в Иршанске, которая подчиняется московскому патриархату. Люди выступали за то, чтобы религиозная община перешла в ПЦУ.

На собрании было много священников московского патриархата. Один из них ударил 12-летнего мальчика по голове. Этот момент попал на видео. Люди возмутились таким поведением священнослужителя и начали кричать "прочь в Россию, м@сковываты проклятые".

Почти сразу вмешались полицейские и не допустили дальнейшего развития конфликта. Впрочем, на попа МП правоохранители составили протокол.

12-летний Даня во время составления протокола на московского попа (фото: Житомир онлайн)

Детям запрещали петь гимн Украины

Отметим, что это не единственный досадный инцидент на этом собрании. На нем также один из полицейских сделал замечание детям, чтоб они не пели гимн. "Защитник" правопорядка сказал, что этим дети "провоцируют вражду". Об этом пишет "Житомир онлайн".

Когда полицейского спросили о том, за Украину ли он, тот ответил, что "он за правопорядок".

Добавим, что религиозная громада на этом собрании решила, что с 8 апреля должна перейти в управление ПЦУ. Для этого подписали соответствующие протоколы, за 3 часа собрали более 1000 подписей.

Верующим ПЦУ в церковь не разрешили зайти, московские попы ее закрыли. По словам местных, верующих ПЦУ даже не пускали в укрытие под храмом.