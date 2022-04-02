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Боляче, коли твоя мама помирає на твоїх очах: історія 16-річної Каті з Маріуполя

Новость на русском →
Маріуполь, Субота 02 квітня 2022 20:44
Боляче, коли твоя мама помирає на твоїх очах: історія 16-річної Каті з Маріуполя Фото: Маріуполь (NEXTA)
Автор: Анна Шиканова

Маріуполь вже майже місяць перебуває під обстрілами російських окупантів. Місто продовжує тримати оборону, попри те, що більша частина будівель пошкоджена або зруйнована.

Частина жителів змогла евакуюватися, частину намагаються вивезти. І люди, яким вдалося врятуватися, розповідають моторошні речі.

Історію 16-річної Каті з Маріуполя та її брата розповіла волонтер Віра Хвуст. Вона повідомила, що розмова з Катею тривала майже три години.

Далі публікуємо пряму мову:

"Знаєте, те почуття, коли боляче? Я колись закохалася в хлопчика, а він в мене ні, і я думала, що це боляче. А виявилося, що боляче бачити, як твоя мама вмирає у тебе на очах. А братик все до неї підходить і каже: "Мамочка, не спи, ти замерзнеш". І ми ніколи не потрапимо на її могилу. Вона так і залишилася в сирому і темному підвалі.

Ми ходили в туалет, спали, їли залишки їжі в одному підвалі.

А якось дядько Коля зловив голуба, це був, напевно, п'ятий або шостий день, і ми його засмажили, і їли. А потім нас всіх рвало.

Мама трималася до останнього, за 3 дні до нашої евакуації вона померла.

Я сказала братові, що вона міцно спить, і її не варто будити. Але здається він все зрозумів. Зрозумів ще коли померла наша сусідка, а ми не могли її винести, і вона почала пахнути. А потім стало тихо і дядько Коля її виніс, і сам підірвався на розтяжці. Мама дуже плакала. Після смерті тата, дядько Коля був найближчою людиною…

... трупи так смердять. Вони там були скрізь. Я братові закрила очі маминим шарфиком, що б він цього не бачив. Поки ми бігли - мене кілька разів мало не знудило.

Я не вірю більше в вашого Бога. Якби він був, ми б так не страждали. Моя мама ніколи, чуєте, ніколи не робила нічого поганого. Вона навіть не залишала дядька Колю на ніч в іншій кімнаті, поки вони не одружилися. Вона ходила в храм і сповідалася часто, і я.

Дядько Коля навіть курити кинув, що б мама не нервувала, що це гріх. А ваш Бог взяв і прибрав її. Мені там батюшка щось говорив, що мама буде нести служіння Богу, тільки краще б вона несла служіння тут, виховуючи нас.

Я ненавиджу Росію. Мій рідний дядько там. Знаєте, що він мені сказав сьогодні телефоном? "Катя? Яка ще Катя? Дівчинка, я вас не знаю. Яка війна, яка Катя?".

А потім написав з лівого номера "Катенька, не пиши мені. Для мене і моєї сім'ї це небезпечно. А маму вже не повернути".

Я ненавиджу їх! Це ж була його рідна сестра?! Як так можна?

... знаєте, я думаю, що я повернуся в Маріуполь. І буду жити на тому ж місці. І буду кожен раз, в один і той же день спускатися в підвал нового будинку і класти квіти.

А ще страшно, коли діти плачуть, а не можна. Не можна, що б чули. Ці виродки знаходили людей в підвалах і вбивали. Ті, хто вижив, говорили, що російські військові могли згвалтувати й дітей, і людей похилого віку і навіть трупи.

Якщо Бог є, чому він це допускає?

Я жити більше не хочу. Нас зараз розділять, напевно. І я можливо не побачу свого брата. Навіщо? Навіщо цей Путін нас рятував? Ми ж добре жили, навіть машину купили. Дядько Коля обіцяв мене навчити водити. Вони навіть її спалили. І квартири немає. Я померти хочу, і не можу.

... обійміть своїх дітей! А то вас не стане, і вони не згадають ваш запах. Якщо я витримаю і потім будуть у мене діти - я буду їх обіймати цілодобово".

Як повідомила пізніше Віра Хвуст, діти евакуйовані з Маріуполя. Зараз з ними все в порядку, наскільки це можливо в даній ситуації. Вони в безпеці, їм відновлюють документи й вже з десяток сімей висловили готовність взяти на себе турботу про дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Харковом окупант тиждень ґвалтував дівчину, а потім убив її матір.

А також ми розповідали моторошні історії людей, яким вдалося вижити та вибратися з Бучі під Києвом.

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