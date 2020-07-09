Про що ви говорите? У Кремлі відреагували на злив "бесіди" Порошенка і Путіна

На оприлюднення чергової порції "плівок Деркача" з нібито записом розмови п'ятого президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна відреагували в Кремлі.

За словами прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова, всі розмови глав держав проходили в закритому режимі, і тому він не знає, яким чином можна було зробити запис. Про це передає rbc.ru з посиланням на "РИА Новости".

"Я не знаю, що це за публікація, про яку ви говорите... Не знаю, взагалі ж ці розмови проходять в закритому режимі, тому я не знаю, як там могли зробити запис. Я не знаю, про що ви говорите, ми не знайомі з цією публікацією", - заявив спікер Путіна.

Як зазначено на сайті Кремля, 30 квітня 2015 року Путін спілкувався телефоном з Порошенком, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і тодішнім президентом Франції Франсуа Олландом. Переговори проходили в "нормандському форматі".

На записах, які сьогодні оприлюднив нардеп Андрій Деркач на прес-конференції і яку вів телеканал ZIK, звучать голоси, схожі на Порошенка і Путіна. Під час невимушеної бесіди лунають жарти та привітання зі святом 1 травня. За словами Деркача, телефонна розмова була 30 квітня 2015-го, через 2 місяці після боїв за Дебальцеве та підписання у лютому других Мінських угод.

Нагадаємо, що в травні були оприлюднені так звані "плівки Деркача", на яких імовірно чути телефонну розмову між Петром Порошенком і Джо Байденом.

Раніше повідомлялося, що в Офісі президента Зеленського хочуть карати за публікацію прослушки чиновників.