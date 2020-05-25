Увага до "плівок Деркача" ставить під загрозу відносини між Україною та США, - WP

Фото: Джозеф Байден (з відкритих джерел)

Офіс генпрокурора відкрив справу щодо записів Деркача про розмови Байдена і Порошенка Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/zelenskiy-mozhe-postaviti-pid-zagrozu-ukrajinsko-amerikanski-vidnosini-the-washington-post-682507.html

Американцям вже не треба уявляти, що б сталося, коли б Росія спробувала поширювати дезінформацію і сіяти розбрат у Сполучених Штатах перед виборами у листопаді, все це вже відбувається.

Про це йдеться в статті The Washington Post "Ні, скандалу Байден-Україна не буде", передає РБК-Україна.

Американське видання зазначає, що з України надійшов аудіозапис, який мав усі ознаки кремлівської схеми, з метою заплямувати кандидата від Демократичної партії на президентських виборах у США Джо Байдена.

Син президента Трампа, Дональд Трамп-молодший, який свого часу вітав російську допомогу у боротьбі проти Гілларі Клінтон на виборах 2016 року, вже оприлюднив все це у соціальній мережі Twitter, додавши, що цей запис нібито завдає удару Байденові. На це вашингтонський часопис відповідає, що насправді Байден взагалі не зазнає жодного удару від оприлюднення запису. Водночас лідери республіканців у Конгресі США вже доклали зусиль для розповсюдження міфу про "скандальні дії Байдена в Україні", йдеться у статті.

The Washington Post вказує, що записи надійшли від українського парламентаря Андрія Деркача, який, як наголошує американське видання, пов’язаний з російським шпигунським відомством. Деркач каже, що з цих записів випливає, що Байден чинив тиск 2015 року на тодішнього президента України Петра Порошенка, аби той надав допомогу українській газовій компанії Burisma, на яку працював син Байдена - Гантер. Але насправді, як підкреслює щоденник, ніде на тому щільно відредагованому записі не чути, що Байден обговорює справи, пов’язані з компанією Burisma або ж з його сином.

Американський часопис робить висновок, що аудіозапис, наданий Деркачем, не оприлюднює нічого нового і, напевно, у цьому записі немає нічого скандального щодо Байдена.

Водночас, зі свого боку, нинішній президент України Володимир Зеленський заявив, що записана розмова "може бути сприйнята як державна зрада". Втім, увага Зеленського не концентрується на Байдені, а радше на його політичному опоненті Порошенку, пише видання.

У цьому зв’язку The Washington Post наголошує, що використовуючи "плівки Деркача" у своїх внутрішньополітичних цілях, українська влада має брати до уваги, що пристаючи до необґрунтованої однобічної кампанії проти Байдена, він може поставити під загрозу довготривалі відносини між Україною та США.

Нагадаємо, суд у Києві зобов’язав Офіс генпрокурора розпочати розслідування щодо ймовірних розмов Байдена та Порошенка.

Водночас, у штабі колишнього віце-президента США Джозефа Байдена відреагували на так звані "плівки Деркача", назвавши їх "повністю відредагованими". У Байдена вважають оприлюднення записів продовженням російських зусиль щодо дискредитації політика.

Петро Порошенко, коментуючи цю ситуацію, заявив, що п’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України, мета якої - підірвати двопартійну підтримку України Сполученими штатами

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Автор: Олександра Діденко