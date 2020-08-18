У Рівному жінка загинула після планової операції: рідні звинувачують лікарів

У Рівному з вини медиків загинула молода жінка (Колаж РБК-Україна)

У Рівному жінка загинула через те, що лікарі не надали їй допомогу вчасно

Молода жінка померла після планової операції в реанімації. Рідні жінки впевнені, що винна недбалість лікарів, оскільки пацієнтка повідомила їм, що почуває себе гірше і задихається.

Мешканці Рівного, 39-річній Наталії зробили планову операцію на щитоподібній залозі. Через кілька годин вона почала задихатися, потім впала в кому і померла. Без матері залишилося двоє дітей, а рідні кажуть, що у всьому винні лікарі, через те, що вчасно не надали допомогу своїй пацієнтці. Деталі розповіли в ТСН.

Планова операція пройшла добре, аналізи та показники Наталії були в нормі. Через кілька годин жінці стало погано, і вона написала повідомлення своєї матері.

"20 годин 53 хвилини вона пише смску:" Мене починає душити ", я їй відписую:" Доню, покажи цю смску лікарям ". Вони прийшли та сказали, що так у всіх буває і пішли", - розповіла мати загиблої жінки Валентина Кардаш.

Жінці після візиту лікарів ставало все гірше, а через годину сполошилися сусіди по палаті та почали кликати на допомогу. Жоден лікар до неї не прийшов, тільки медсестри.

"Одна кисень тримала і щелепу, друга робила непрямий масаж, третя викликала реанімацію. Тільки на четвертий раз додзвонилися", - додала Валентина Кардаш.

З реанімації до жінки, що помирала. направили лікаря-інтерна, вона нічого не робила. Про це розповіли дівчата, які були в палаті. Потім нарешті прийшов лікар і інтубувати Наталю.

"Прийшов через 15 хвилин після інтерна, інтерн прийшов через 5, а він - через 15, вразвалочку", - додала мати пацієнтки.

Після з'ясувалося, що у Наталії була зупинка серця, клінічна смерть. Вона впала в кому. Як розповів чоловік, у неї був сильний набряк мозку, дихала вона тільки завдяки апарату ШВЛ. Через 13 днів, так і не прийшовши до тями, Наталя померла. Чоловік вважає, що це вина лікарів з реанімації.

"Ми хочемо покарання лікаря, всіх причетних до цього випадку, щоб не було більше таких випадків", - заявив Сергій Лукащік.

Голова Рівненської обласної лікарні Віктор Ткач сказав, що якщо винні лікарі, то вони будуть покарані. У лікарні створено комісію, яка проаналізує дії медиків. Лікар, який був на чергуванні в той день, у відпустці. Він сказав, щоб був зайнятий з іншим пацієнтом в іншому корпусі.

У поліції вже відкрили виробництво, встановлена ​​причина смерті пацієнта - набряк головного мозку, наслідки пережитої клінічної смерті та інших похідних наслідків. Якщо провина лікарів буде доведена, то їм загрожує п'ять років позбавлення волі.

А сімейство Наталії намагається впоратися з шоком, дітям всього 8 і 14 років, вони важко переживають смерть матері.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Луцьку новонароджений впав у кому після щеплення і рідні звинувачують у всьому лікарів.