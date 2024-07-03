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Готовьтесь к новой истории. Следующая игра Resident Evil находится в разработке: что известно на данный момент

Официально подтверждена разработка Resident Evil 9 (фото: Game Rant)
Автор: Павел Колесник

Японский разработчик Capcom объявил о создании совершенно новой игры Resident Evil под руководством режиссера Коши Наканиши, который ранее работал над Resident Evil 7 2017 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой британскую ежедневную газету London Evening Standard.

Во время презентации игр Capcom Next 2024 компания Capcom сделала этот анонс, но, к сожалению, для фанатов, название новой части не было раскрыто.

"Мы создаем новую игру Resident Evil. Было очень сложно решить, что делать после Resident Evil 7", - сказал Наканиши во время презентации. Он также сказал, что поделится дополнительной информацией о новой игре в скором времени.

Хотя Наканиши не произнес слова Resident Evil 9, именно этого многие фанаты ожидают от новой игры.

Геймплей Resident Evil 9

По слухам, новая игра продолжит более ориентированный на экшен подход Resident Evil Village, но может предложить более открытый мир по сравнению с предыдущими частями.

Разработчики Capcom якобы используют технологии, лежащие в основе претендента на звание игры года - Dragon's Dogma 2, для воплощения этого мира в жизнь. Местом действия может стать остров в Юго-Восточной Азии, напоминающий Сингапур.

Большая часть неподтвержденной информации исходит от аккаунта в социальных сетях под названием Dusk Golem. Это известный в игровом сообществе источник утечек, который делится новостями о предстоящих хоррор-играх.

Дата выхода Resident Evil 9

Dusk Golem также намекает на то, что релиз Resident Evil 9 был отложен с первоначальной даты выхода в январе следующего года на конец 2025-2026 года.

Тем временем, любители виртуальной борьбы с зомби могут обратить внимание на ремастер Dead Rising Deluxe от Capcom, который выйдет с новой современной графикой для консолей и ПК 19 сентября.

Помимо получившей признание критиков Resident Evil 7, опыт Наканиши включает в себя работу над дизайном Resident Evil 5 и режиссерские роли в Resident Evil: The Mercenaries 3D и Resident Evil Revelations.

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