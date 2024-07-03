Готовьтесь к новой истории. Следующая игра Resident Evil находится в разработке: что известно на данный момент

Японский разработчик Capcom объявил о создании совершенно новой игры Resident Evil под руководством режиссера Коши Наканиши, который ранее работал над Resident Evil 7 2017 года.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой британскую ежедневную газету London Evening Standard.
Во время презентации игр Capcom Next 2024 компания Capcom сделала этот анонс, но, к сожалению, для фанатов, название новой части не было раскрыто.
"Мы создаем новую игру Resident Evil. Было очень сложно решить, что делать после Resident Evil 7", - сказал Наканиши во время презентации. Он также сказал, что поделится дополнительной информацией о новой игре в скором времени.
Хотя Наканиши не произнес слова Resident Evil 9, именно этого многие фанаты ожидают от новой игры.
По слухам, новая игра продолжит более ориентированный на экшен подход Resident Evil Village, но может предложить более открытый мир по сравнению с предыдущими частями.
Разработчики Capcom якобы используют технологии, лежащие в основе претендента на звание игры года - Dragon's Dogma 2, для воплощения этого мира в жизнь. Местом действия может стать остров в Юго-Восточной Азии, напоминающий Сингапур.
Большая часть неподтвержденной информации исходит от аккаунта в социальных сетях под названием Dusk Golem. Это известный в игровом сообществе источник утечек, который делится новостями о предстоящих хоррор-играх.
Dusk Golem также намекает на то, что релиз Resident Evil 9 был отложен с первоначальной даты выхода в январе следующего года на конец 2025-2026 года.
Тем временем, любители виртуальной борьбы с зомби могут обратить внимание на ремастер Dead Rising Deluxe от Capcom, который выйдет с новой современной графикой для консолей и ПК 19 сентября.
Помимо получившей признание критиков Resident Evil 7, опыт Наканиши включает в себя работу над дизайном Resident Evil 5 и режиссерские роли в Resident Evil: The Mercenaries 3D и Resident Evil Revelations.
У нас также есть материал о том, как играть в Assassin's Creed в хронологическом порядке.
А еще мы писали про 8 лучших компьютерных игр разных жанров, которые заставят вас забыть обо всем.