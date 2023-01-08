Готовимся щедровать и посевать: когда и как это делать, чтобы не опозориться
Щедрование и посевание – одни из самых интересных украинских традиций, которые пришли к нам еще с дохристианских времен. У них есть свои правила, которых следует придерживаться, чтобы не опозориться.
Когда нужно идти посевать и щедровать, кому можно и нельзя это делать – ниже в материале Styler.
Когда нужно щедровать
Щедрый вечер украинцы отмечают 13 января. Это канун Старого нового года. В этот день принято ходить по домам соседей, петь щедривки и желать хозяевам "щедрого нового года".
Каждая щедривка наполнена пожеланиями "полной чаши" во всем. А чтобы расщедрить судьбу, хозяевам стоит приготовить вкусности и деньги, которыми одаривают гостей-щедровальщиков.
Считается, что не пустить в дом щедровальщиков – к бедам и убыткам на целый год.
В дохристианские времена в этот вечер почитали Месяц, который связывали с урожаем. Главные герои действа – Маланка и Василий, олицетворяющие собой сестру Месяца и богатыря, спасшего ее от чудовища Змея.
Кому нельзя петь щедривки
Петь обрядовые песни отправляются только молодые ребята (парни и девушки) - дети и старшее поколение остаются дома.
Согласно обычаям, обряд может сопровождаться песнями, плясками, переодеваниями с масками и сценками.
Украинцы издавна соблюдают обряды во время зимних праздников (фото: Getty Images)
Когда украинцы посевают (засевают)
Засевают на Старый Новый год, то есть 14 января. Принято это делать с самого утра, а лучше до восхода солнца, ведь самому первому посевальщику по традиции дарят самые богатые подарки.
Засевальщики приносят в дом зерно, рассевают его по полу, при этом напевая песню-засевалку или рассказывают стишок.
Зерно нельзя убирать до заката. Считается, что чем больше засевальщиков придет в дом, тем лучше будет новый год. Конечно же, исполнителей обряда следует наградить деньгами или вкусностями.
Кому нельзя засевать
Издавна в народе верили, что в обряде нельзя участвовать женщинам – только мальчикам или мужчинам. В дом первым должен войти представитель мужского пола, это, по преданию, принесет изобилие и богатство на следующий год.
Каким зерном посевают
Как правило, это злаковые: рожь, ячмень и пшеница. Зерно, которым посевали дом, считалось его оберегом.
Важно, что зерно для посева должно быть цельным. Нельзя посевать круглым зерном: горохом, пшеном и пшеном. Считается, что это принесет слезы в дом.
Добавим, что в некоторых регионах Украины принято по второму кругу щедровать и посевать на Крещение 18-19 января (оно считается третьим рождественским праздником).
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