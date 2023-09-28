Готовимся к Покрову 2023: что нужно успеть сделать к большому празднику

Покров Пресвятой Богородицы - один из самых больших христианских праздников. Его отмечают с древних времен и существует ряд устоявшихся традиций, обычаев и запретов в этот день.

Что нужно успеть до Покрова, какие есть традиции и запреты, сообщает РБК-Украина (проект Styler).

Что за праздник Покров Пресвятой Богородицы

Согласно легенде, центр православия осаждало войско древних русов во главе с Аскольдом. Жители города вынуждены были укрыться во Влахернском храме. Там они всю ночь молились и им произошло явление Пресвятой Богородицы, которая пришла по воздуху в окружении святых.

После молитвы Богородица сняла с головы свой омофор (специальный покров в виде широкого шарфа, который носили в то время вокруг шеи) и раскрыла его над людьми в храме.

Над городом разразилась страшная буря, которая уничтожила захватчиков. А жители города остались целыми, так как их защитил покров Богородицы. День этого чуда стали отмечать и назвали его Покровы Пресвятой Богородицы.

После крещения Киевской Руси этот праздник пришел к украинцам. По данным историков, есть несколько версий о том, кто из правителей издал указ о праздновании этого праздника - Ярослав Мудрый, Владимир Мономах или Андрей Боголюбский.

Богородицу почитают жены и матери военных - они обращаются к ней с молитвой и просьбами защитить жизнь и здоровье сыновей и мужей. А еще запорожские козаки считали Богородицу своей покровительницей.

До недавнего времени Покров Пресвятой Богородицы отмечали 14 октября, но после перехода на новый церковный календарь этот праздник сместился на 1 октября.

Что нужно успеть сделать до Покрова

Праздник Покровы в народе называют встречей осени с зимой, поэтому до праздника стараются закончить все работы на земле. Обязательно накануне праздника наводят порядок - в саду, на огородах, возле дома, во дворах.

Перед праздником хозяева запасаются дровами из яблони, так как в этот день впервые начинают протапливать печи и камины. Считается, что дерево яблони даст тепло потом на всю зиму.

Есть и еще одна традиция - перед Покровами стараются избавиться от всего старого и ненужного. Мусор и непригодные вещи обычно сжигают на кострах. В старину верили, что этот обряд помогает легче пройти зиму.

На Покровы заканчивается выпас скота, и хозяева начинают утеплять дом и хлев к зиме.

Традиции на Покрову

Утром люди обязательно идут в церковь на праздничное богослужение. Молодые девушки в праздник ставят свечу у иконы Богородицы, чтобы она подарила им хорошего мужа.

А по вечерам молодежь собирается на посиделки. К девушкам засылают сватов и после праздника обычно объявляют о помолвках и будущих свадьбах.

В домах обязательно пекут блины, ими задабривают домовых. По вечерам накрывают столы и своими угощениями делятся с бедняками и сиротами. Считается, что любого гостя на Покровы нужно принимать очень тепло - это сулит удачу на весь будущий год.

На Покровы обязательно нужно творить добро - в старину верили, что все хорошее, сделанное в этот день, вернется сторицей.

Запреты на Покрову

Нельзя убирать, стирать, мыть полы, гладить белье или готовить что-то сложное на кухне

Нельзя заниматься тяжелой работой, ремонтом, стройкой

Нельзя ругаться, ссориться и употреблять бранные слова

На праздничном застолье не стоит злоупотреблять алкоголем

Нельзя одалживать и давать в долг

Девушкам нельзя отказывать сватам. В народе говорили, если трижды откажет - потом три года в девках сидеть будет

Нельзя стричься, стричь ногти, мыться

Нельзя отказывать в приеме гостей. Чем лучше будет угощенье на Покровы и теплее прием хозяев - тем больше будет достатка в следующем году

На Покровы не принято грустить. Считается, что мрачное настроение потом будет преследовать весь следующий год