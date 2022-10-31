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Готовимся к блекауту: как приготовить невероятно вкусный плов в банке

Фото: Плов с овощами в банке (кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Тушенки и консервация станут отличными запасами не только на зиму, но во время длительных отключений света. Такую пищу достаточно будет только открыть и по возможности - подогреть.

Попробуйте сделать консервированный овощной плов по рецепту "Моє подвір'я" - это блюдо очень легко готовится, а выходит сытным, ароматным и вкусным.

Ингредиенты:

  • Рис - 300 г
  • Лук - 500 г
  • Морковь - 500 г
  • Растительное масло - 0,5 л
  • Помидоры - 1 кг
  • Болгарский перец - 1 кг
  • Соль, перец, специи - по вкусу
  • Уксус

Способ приготовления:

Рис варим обычным способом - до готовности. Лук чистим и нарезаем полукольцами, морковь чистим и натираем на крупной терке.

Ставим на огонь сковороду, наливаем растительное масло и выкладываем лук - немного обжариваем и тушим до готовности под крышкой.

Помидоры моем и перемалываем в мясорубке или блендере, выкладываем в кастрюлю. Добавляем туда лук.

На сковороду наливаем немного растительного масла и выкладываем морковь, слегка обжариваем и тушим до готовности под крышкой. Потом добавляем к остальным овощам.

Кастрюлю с овощами ставим на огонь, добавляем 2 ст. ложки соли (60 г), 2 ст. ложки уксуса и оставшееся растительное масло.

Болгарский перец моем, чистим и нарезаем соломкой. Потом добавляем к овощам. Тушим все овощи 10-15 минут - до готовности перца.

Потом добавляем рис и тушим еще 15 минут.

Готовый салат перемешиваем, накладываем в чистые банки и ставим стерилизоваться на 45 минут. Потом закрываем плотно крышками.

Из указанного количества продуктов выйдет 7 баночек овощного плова по 0,5 л.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как сделать самую простую тушенку самостоятельно.

А еще мы писали о том, чем можно накормить всю семью во время отключения света.

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