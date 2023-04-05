Готовим старинное украинское блюдо "Засыпная капуста": этот рецепт любил Иван Франко

Засыпная капуста - древнее украинское блюдо, которое начали готовить в западных областях Украины. Состав этого блюда довольно простой, а способ приготовления - легкий. Известно, что это блюдо любил Иван Франко, а подавали такую "засыпную капусту" на праздники и обязательно - на свадьбы.
Как приготовить "засыпную капусту" - читайте в материале Styler ниже.
Способ приготовления:
Капусту посечь и выложить на сковороду с небольшим количеством жира. Тушить под крышкой минут 5. Добавить квашеную капусту и тушить еще минут 5. Потом посолить и поперчить.
Морковь очистить и натереть на мелкой терке. Взять глиняную посуду (или форму для выпечки) и выстелить дно морковью. Положить пару горошин душистого перца.
В капусту добавить пшено и хорошо вымешать. Потом капусту с пшеном выложить на морковь и добавить немного воды, 2 столовых ложки жира. Закрыть крышкой и тушить в духовке при температуре 160 градусов около часа.
При подаче на стол обильно посыпать блюдо брынзой и мясными шкварками.
Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home
Интересным рецептом этого древнего блюда поделилась кулинарка из блога cook with me at home в Instagram.
Способ приготовления:
Квашеную капусту промыть и отварить до готовности. Свежую капусту мелко нарезать, отварить до готовности. Отцедить жидкость с обеих кастрюль. Луковицу очистить, мелко нарезать и обжарить в небольшом количестве масла.
В антипригарной посуде смешать два вида капусты, лук и лавровый лист. Залить подготовленным раствором молока с густой сепараторной сметаной. Вбить одно яйцо, добавить кус-кус и все хорошо перемешать.
Поставить на огонь и томить около 4 часов на медленном огне. Именно этот способ позволит достичь желаемую нежность и шелковистость. Добавляем соль, перец.
При подаче украшаем жареными шкварками с луком.
А вот еще один способ приготовления "засыпанной капусты" - с мясом.
Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить старинное блюдо лемкивской кухни - фучки.
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