Готовим скумбрию "холодного копчения" дома: рецепт-хитяра
Скумбрия холодного копчения – отличная закуска для праздничного стола. Удивите гостей рыбкой, которую вы приготовите дома "без огня и дыма".
Рецепт появился на канале Дача. Сад и огород.
Ингредиенты:
- 2 рыбины
- 2 литра воды
- 8 ст. ложек соли
- 4 ст. ложки сахара
- 4 большие горсти луковой шелухи
- специи по вкусу
Пошаговое приготовление
Рассол вскипятить и проварить на небольшом огне минут 15. Охладить до комнатной температуры, процедить.
Рыбам отрезать головы, выпотрошить, промыть. Сложить в емкость. Залить скумбрию рассолом и положить гнет. Засолка будет длиться 2,5-3 суток. За это время периодически меняйте положение рыб, чтобы она позолотела равномерно.
Пора подвесить ее. Это можно сделать с помощью больших канцелярских скрепок. Разогните скрепки, одним концом проткните рыбы в районе хвоста и подвесьте над ванной, подставив тазик или над раковиной.
Это можно сделать на ночь. Утром, о чудо, рыбка готова.
Смажьте кисточкой или руками рыбины растительным маслом и наслаждайтесь!
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