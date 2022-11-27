Готуємо скумбрію "холодного копчення" вдома: рецепт-хітяра

Скумбрія холодного копчення - відмінна закуска для святкового столу. Здивуйте гостей рибкою, яку ви приготуєте вдома "без вогню і диму".

Рецепт з'явився на каналі Дача. Сад та город.

Інгредієнти:

2 рибини

2 літри води

8 ст. ложок солі

4 ст. ложки цукру

4 великих жмені лушпиння цибулі

спеції за смаком

Покрокове приготування

Розсіл закип'ятити і проварити на маленькому вогні хвилин 15. Охолодити до кімнатної температури, процідити.

Рибинам відрізати голови, випатрати, промити. Скласти у ємність. Залити скумбрію розсолом і покласти гніт. Засолювання триватиме 2,5-3 доби. За цей час періодично змінюйте положення рибин, щоб вона позолотіла рівномірно.

Настав час підвісити її. Це можна зробити за допомогою великих канцелярських скріпок. Розігніть скріпки, одним кінцем проткніть рибини в районі хвоста і підвісьте над ванною, підставивши тазик або над раковиною.

Це можна зробити на ніч. Вранці, о диво, рибка готова.

Змастіть пензликом або руками рибини рослинною олією і насолоджуйтеся!