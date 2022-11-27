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Готуємо скумбрію "холодного копчення" вдома: рецепт-хітяра

Новость на русском →
Неділя 27 листопада 2022 13:45
Готуємо скумбрію "холодного копчення" вдома: рецепт-хітяра Фото: Як приготувати скумбрію холодного копчення вдома (t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA)
Автор: Світлана Мащенко

Скумбрія холодного копчення - відмінна закуска для святкового столу. Здивуйте гостей рибкою, яку ви приготуєте вдома "без вогню і диму".

Рецепт з'явився на каналі Дача. Сад та город.

Інгредієнти:

  • 2 рибини
  • 2 літри води
  • 8 ст. ложок солі
  • 4 ст. ложки цукру
  • 4 великих жмені лушпиння цибулі
  • спеції за смаком

Покрокове приготування

Розсіл закип'ятити і проварити на маленькому вогні хвилин 15. Охолодити до кімнатної температури, процідити.

Рибинам відрізати голови, випатрати, промити. Скласти у ємність. Залити скумбрію розсолом і покласти гніт. Засолювання триватиме 2,5-3 доби. За цей час періодично змінюйте положення рибин, щоб вона позолотіла рівномірно.

Настав час підвісити її. Це можна зробити за допомогою великих канцелярських скріпок. Розігніть скріпки, одним кінцем проткніть рибини в районі хвоста і підвісьте над ванною, підставивши тазик або над раковиною.

Це можна зробити на ніч. Вранці, о диво, рибка готова.

Змастіть пензликом або руками рибини рослинною олією і насолоджуйтеся!

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