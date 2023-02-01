Готовим лимонный тарт, который тает во рту: духовка не нужна
Приготовить нежный и вкусный лимонный тарт дома - не составит вам труда. Его не нужно выпекать, поэтому можно готовить в любых условиях.
Рецептом поделились во французском издании Sante Plus.
Как приготовить нежнейший десерт?
Вам понадобятся такие ингредиенты:
- 300 г печенья
- 200 г растопленного сливочного масла
- 1 яйцо
- лимонная цедра
- сок лимона
- 6 столовых ложек кукурузного крахмала
- 1 литр молока
- ванильный йогурт
- 25 г сиропа агавы
- Кокосовая стружка для украшения десерта.
Как готовить лимонный тарт
Измельчите 300 граммов печенья в блендере до мелкой крошки. Высыпьте смесь в миску, в которую вы будете добавлять растопленное масло. Перемешивайте, пока все хорошо не смешается. Поместите эту смесь в форму для кекса диаметром 30 см и выровняйте ее. Все, что вам нужно сделать, это поместить основу вашего торта в холодильник.
Приготовьте крем для торта. Для этого в кастрюлю налейте молоко и добавьте цедру лимона. Затем подогрейте молоко, доведите до кипения, избавьтесь от пенки, которая образуется на поверхности, затем отставьте подогретое молоко.
Затем в миску влейте яйцо, кукурузный крахмал и сироп агавы и смешайте все ингредиенты. Добавьте ванильный йогурт, затем влейте подогретое молоко, одновременно все перемешивая. Перелейте смесь в кастрюлю, которую собираетесь нагревать, и продолжайте перемешивать, пока не получите кремообразную консистенцию.
Через несколько минут снимите кастрюлю с огня и добавьте лимонный сок. Теперь, когда ваш крем, наконец, готов, вы можете поместить его на основу вашего десерта. Как только вы это сделаете, поместите пирог в холодильник и дайте ему постоять в течение 3 часов. Затем можно украсить десерт, посыпав сверху тертым кокосом.
Лимонный тарт без выпечки (фото: santeplusmag.com)
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