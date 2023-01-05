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Готовим кутью из очень дешевой крупы: невероятно вкусно и доступно

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Четверг 05 января 2023 09:02
Готовим кутью из очень дешевой крупы: невероятно вкусно и доступно Как приготовить вкусную кутью (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Кутью обычно готовят из цельных зерен пшеницы, которые появляются в продаже в канун Рождества и продаются по завышенным ценам. Предлагаем, сварить обрядовую кашу из очень дешевой и доступной круглый год крупы – перловой, которую делают из ячменя.

Своим семейным рецептом поделилась кулинар Alina FooDee.

Составляющие:

  • Перловка – 200 г (1 стакан 200 мл)
  • Мак – 100 г
  • Орехи 100 г
  • Изюм 100 г
  • Мед – по вкусу
  • Соль – 1 ч. л. без горки

Пошаговое приготовление

Перловую крупу желательно замочить в воде на 6 часов или на ночь, предварительно хорошо промыв. Затем снова хорошо помыть, залить водой в соотношении 1 часть крупы, 2 части воды и варить 20-25 минут до мягкости. После закипания посолить. Если нет времени на замачивание, нужно увеличить количество воды и время варки. Сваренную крупу откинуть на дуршлаг, чтобы из нее стекла вся лишняя жидкость.

Мак залить 200 мл воды и варить на умеренном огне без кипения 20 минут. Если в маке осталась жидкость, тоже откинуть его на дуршлаг, чтобы она стекла. Перебить мак блендером или пропустить через мясорубку, или растолочь с сахаром в ступке.

Изюм запарить кипятком на 10 минут. Обсушить бумажными полотенцами.

Орехи крупно порубить, обжарить на сковороде. По желанию очистить от шелухи.

В большой миске смешать крупу, изюм, мед и орехи. Оставить часть изюма и орехов для украшения. Добавить мед или сахар по вкусу. Или же залить узваром. Кто как любит.

Узнайте также, на какие праздники нужно готовить богатую, щедрую и голодную кутью.

Кроме того, читайте, когда нужно колядовать, щедровать и посевать.

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