Готовим карпатский бурышник по старинному рецепту: справятся даже новички на кухне

Гуцульское блюдо бурышник – это картофель, кукурузная крупа и брынза. Все три продукта для этого аутентичного блюда – база карпатской кухни. Чтобы блюдо удалось, кукурузная крупа должна быть мелкого помола, а брынза - сухую.
Как готовить бурышник с брынзой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт повара и фудблогера Дарию Дорошкевич в Instagram.
Картошку отварите в мундире и полностью охладите. Затем почистите, натрите на терке среднего размера и смешайте с кукурузной крупой, пшеничной мукой и яйцами. Перемешайте до однородной массы.
Форму смажьте маслом. Выложите картофельную массу. Разровняйте, вилкой сделайте полоски на поверхности бурышника. Запекайте в разогретой духовке 25-30 минут при температуре 200 градусов до румяной корочки.
Растопите сливочное масло, покрошите у него брынзу. Горячий бурышник порежьте на кусочки. Есть его нужно руками, погружая в сливочно-бринзовую массу. Еще бурышник часто подают к основному первому блюду, а пирог – вместо хлеба. Также можно использовать его в качестве гарнира.
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