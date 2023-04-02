Готовим грядки для посадки: как быстро "разбудить" грунт

Защита от сильной влаги

Сначала нужно позаботиться о том, чтобы грунт был защищен от солнца и переизбытка влаги.

С этим вам поможет обычная зола - достаточно 1 литровой банки на 1 кв. м. Просто рассыпьте удобрение по вашим грядкам.

Для прогревания грунта

За несколько дней до посева нужно помочь земле прогреться. Для этого можно использовать любой плотный материал.

Опытные огородники обычно берут черно-белую двухслойную пленку. Черной стороной нужно положить на землю. Края крепко зафиксируйте или прикопайте, чтобы материал плотно накрыл грунт.

Минеральные удобрения

Если вы еще осенью хорошо удобрили землю, то весной можно добавить только минеральные удобрения.

Перед посадкой можно обработать землю самым простым раствором марганцовки. Для этого раствора возьмите 1 грамм марганцовки и растворите его в 10 литрах воды. А потом нанесите раствор на свои грядки.