Готовим донатсы дома: этот рецепт вы точно сохраните (видео)

Ингредиенты

Чтобы приготовить невероятно вкусные донатсы, вам понадобятся:

мука - 700 г

теплое молоко - 350 мл

сливочное масло -100 г

сахар - 40 г

ванильный сахар - 1 пакетик

сухие дрожжи -7 г

яйца - 2 шт

щепотка соли

белый шоколад -200 г

растительное масло - 50 г

краситель по желанию

Как готовить

Сначала к теплому молоку добавить сахар, сухие дрожжи, все тщательно перемешать венчиком и оставить на 10 минут. Затем добавить яйца, растопленное сливочное масло, ванильный сахар, щепотку соли и снова перемешать.

Далее просеять муку и замесить мягкое, эластичное тесто, которое не прилипает к рукам. Выложить в посуду, слегка смазанную растительным маслом, накрыть пищевой пленкой и оставить на один час в теплом месте.

Когда тесто поднимется, переложить его на поверхность, присыпанную мукой и раскатать толщиной примерно 1 см.

Вырезать пончики, предварительно погрузив форму для вырезания в муку. Если нет формы для вырезания, можно воспользоваться стаканом и горловинкой от бутылки.

Донатсы необходимо жарить в хорошо разогретом масле на небольшом огне до золотистой корочки. После выложить на салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла.

Для глазури шоколад растопить удобным для вас способом, например в микроволновке или на водяной бане, после чего добавить масло и перемешать.

Добавить краситель по желанию, снова перемешать и погрузить пончики. Выложить на пергамент или решетку вкусности, чтобы глазурь немного застыла. Затем украсить по своему вкусу. Готово.