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Готовність українців зламала сценарій окупанта, - Зеленський

Автор: Тетяна Самарук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовність українців їх хоробрість та солідарність зламали сценарій окупації країни.

Про це він заявив під час брифінгу ввечері 26 лютого.

За його словами, не дивно, що саме у таких людей завжди друзі потужніші, ніж вороги.

"Наша солідарність один з одним і хоробрість. Світ побачив - українці сильні, могутні, українці на своїй рідній землі й нікому ніколи її не віддадуть. І ніколи її не зрадять", – заявив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський сказав, що настав вирішальний момент, щоб прийняти рішення про членство України в ЄС.

Також ми писали, що Зеленський відреагував на фейки про нібито капітуляцію.

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Володимир Зеленський