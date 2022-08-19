Готуємося до Горіхового Спасу 2022: коли святкувати, і що треба встигнути зробити

Наприкінці літа, 29-го серпня, нас чекає "третій" Спас, який ще називають Горіховим, або Хлібним. За церковним календарем свято пов'язане з Перенесенням нерукотворного образу Господа Ісуса Христа, а також відзначається посвято Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня).
Що можна і не можна робити в цей день, традиції, і що треба встигнути - читайте нижче в нашому матеріалі.
Цей день можна присвятити активній підготовці до зими, робити запаси. 29 серпня можна і треба працювати, а от лінуватися, навпаки - заборонено.
До останнього Спасу заздалегідь збирали горіхи, щоб посвятити їх у храмі.
Також майстрували спеціальні віники для лазні з ліщини, щоб закінчити цей день в лазні, відмінно попарившись цими самими віниками.
Оскільки Успенський піст закінчився ще 27 серпня, вже можна влаштовувати гучні святкування, готувати пишний стіл.
А ще варто заготовити горіхову настоянку з лікувальними властивостями.
Також лікувальні властивості приписували настоянці з горіхових перетинок, яку теж готували до Спасу. Вважається, що ліки допомагають при втраті чоловічої сили, а також при хворих суглобах.
Горіхи - символ і окраса свята (фото: freepik)
Спечіть хліб зі свіжого зерна, і віднесіть його на освячення до церкви. Потім розділіть його між усіма членами сім'ї, роздайте нужденним, щоб в домі завжди був достаток і здоров'я.
До церкви на освячення несли окрім свіжоспечених паляниць, зерно, горіхи, горіхові гілки, а також яблука і мед - як на Медовий та Яблучний Спас.
За першим з'їденим горіхом можна було передбачити свою долю.
Якщо горіх смачний і солодкуватий, це - до великої любові, гіркий - чекай від коханого зради.
Недозрілий горіх обіцяє важливу звістку, а якщо попався гнилий - бережися - буде біда.
Домашній хліб - найсмачніший в цей день (фото: freepik)
Раніше ми писали про церковний календар на вересень 2022.
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