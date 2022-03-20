Клопотенко розкрив секрет простої і дуже смачної квашеної капусти з трьох компонентів
Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Євген Клопотенко розповів, як швидко і просто приготувати суперфуд всіх часів - квашену капусту. Для цього знадобляться всього три компоненти, найголовніший з яких, звісно українська білокачанна капуста "зимових сортів". А квасити ми будемо в трилітровій банці.
Про це переможець МастерШеф написав на своєму сайті.
Візьміть:
- 2,5 кг капусти,
- 1 моркву,
- 2 ст. ложки солі (без гірки).
Покрокове приготування
- Качани капусти помийте, за необхідності зніміть з них верхнє листя. Пошаткуйте на терці або поріжте тонкими смужками за допомогою звичайного кухонного ножа.
- Порізану капусту розкладіть на поверхні столу, додайте натерту на терці 1 морквину та сіль у розрахунку 2 столові ложки (без гірки) на трилітрову банку капусти.
- Перемішайте все руками, але не віджимайте - саме це важливо, якщо ви любите хрумку капусту.
- Щільно і по вінця набивайте суміш у банку.
- Залишайте ферментуватися у теплому місці. За день-два капуста пустить сік, тому варто під банку поставити глибоку миску чи тарілку.
За три доби капуста буде готова.
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