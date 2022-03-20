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Клопотенко розкрив секрет простої і дуже смачної квашеної капусти з трьох компонентів

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Неділя 20 березня 2022 19:58
Клопотенко розкрив секрет простої і дуже смачної квашеної капусти з трьох компонентів Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Євген Клопотенко розповів, як швидко і просто приготувати суперфуд всіх часів - квашену капусту. Для цього знадобляться всього три компоненти, найголовніший з яких, звісно українська білокачанна капуста "зимових сортів". А квасити ми будемо в трилітровій банці.

Про це переможець МастерШеф написав на своєму сайті.

Візьміть:

  • 2,5 кг капусти,
  • 1 моркву,
  • 2 ст. ложки солі (без гірки).

Покрокове приготування

  1. Качани капусти помийте, за необхідності зніміть з них верхнє листя. Пошаткуйте на терці або поріжте тонкими смужками за допомогою звичайного кухонного ножа.
  2. Порізану капусту розкладіть на поверхні столу, додайте натерту на терці 1 морквину та сіль у розрахунку 2 столові ложки (без гірки) на трилітрову банку капусти.
  3. Перемішайте все руками, але не віджимайте - саме це важливо, якщо ви любите хрумку капусту.
  4. Щільно і по вінця набивайте суміш у банку.
  5. Залишайте ферментуватися у теплому місці. За день-два капуста пустить сік, тому варто під банку поставити глибоку миску чи тарілку.

За три доби капуста буде готова.

Раніше кулінар також розповів, які прості страви можна приготувати з картоплі.

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рецепт Евгений Клопотенко
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