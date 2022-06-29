Готуємо варення з черешні з м'ятою і лимоном: сезон у розпалі
В Україні зараз сезон черешні, якщо у вас її занадто багато - можна зробити прекрасне варення.
Рецептом поділилася в Instagram блогер Дар'я Дорошкевич.
"До речі, червона (або іноді її називають чорна) черешня завжди псується швидше жовтої. Тому саме з неї я приготувала варення на зиму! Ви можете і жовту використовувати, також буде смачно, просто зовні буде виглядати інакше", - написала кулінар.
За цим рецептом виходить п'ять банок варення по 0,5 л.
Вам знадобиться:
2 кг вже очищеної від кісточок черешні
1 кг цукру
2 соковитих лимони
4 гілочки м'яти
1 пакетик желфікса (можна і без нього)
Рецепт приготування
⠀
Очищену черешню засипте цукром, обережно перемішайте. Додайте цедру 2-х лимонів, сік 2-х лимонів і цілі гілочки м'яти. Поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння, вимкніть і залиште на кілька годин або на ніч. Це потрібно для того, щоб варення просочилося.
З варення дістаньте м'яту і викиньте. Перемішайте і варіть до кипіння, а потім ще 3-5 хвилин. Готове варення розлийте по стерилізованим банкам і закрийте кришками.
⠀
Відзначимо, що лимонний сік – також консервант. Він допомагає варенню не скиснути.
Варення з черешень виходить дуже смачним (фото: instagram.com/treskablog)
Раніше ми писали про швидкий і смачний рецепт домашнього хумусу.
Також читайте, як зробити смачний тірамісу за 20 хвилин без використання сирих яєць.