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Готуємо варення з черешні з м'ятою і лимоном: сезон у розпалі

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Середа 29 червня 2022 10:25
Готуємо варення з черешні з м'ятою і лимоном: сезон у розпалі Фото: Рецепт варення з черешні (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні зараз сезон черешні, якщо у вас її занадто багато - можна зробити прекрасне варення.

Рецептом поділилася в Instagram блогер Дар'я Дорошкевич.

"До речі, червона (або іноді її називають чорна) черешня завжди псується швидше жовтої. Тому саме з неї я приготувала варення на зиму! Ви можете і жовту використовувати, також буде смачно, просто зовні буде виглядати інакше", - написала кулінар.

За цим рецептом виходить п'ять банок варення по 0,5 л.

Вам знадобиться:

2 кг вже очищеної від кісточок черешні
1 кг цукру
2 соковитих лимони
4 гілочки м'яти
1 пакетик желфікса (можна і без нього)

Рецепт приготування

Очищену черешню засипте цукром, обережно перемішайте. Додайте цедру 2-х лимонів, сік 2-х лимонів і цілі гілочки м'яти. Поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння, вимкніть і залиште на кілька годин або на ніч. Це потрібно для того, щоб варення просочилося.

З варення дістаньте м'яту і викиньте. Перемішайте і варіть до кипіння, а потім ще 3-5 хвилин. Готове варення розлийте по стерилізованим банкам і закрийте кришками.

Відзначимо, що лимонний сік – також консервант. Він допомагає варенню не скиснути.

Готуємо варення з черешні з м'ятою і лимоном: сезон у розпаліВарення з черешень виходить дуже смачним (фото: instagram.com/treskablog)

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