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Заморожене листкове тісто: помилки при готуванні, які ми допускаємо найчастіше

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Вівторок 29 березня 2022 09:00
Заморожене листкове тісто: помилки при готуванні, які ми допускаємо найчастіше Фото: Як правильно готувати заморожене листкове тісто (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Листкове тісто - чи не найскладніше в приготуванні, тому багато з нас обирає готовий заморожений напівфабрикат, з якого можна крутити рогалики, слойки, штруделі, пироги і навіть пахлаву. Проте тут багато нюансів, адже навіть готове тісто можна зіпсувати необережним поводженням.

Як не наробити помилок з листковим тістом, пише ресурс Shuba.

Щоб випічка вдалася, пам'ятайте про деякі правила

  • Розморожувати листкове тісто треба в холодильнику (до 10 годин), якщо немає часу - при кімнатній температурі (до 3 годин). Але тоді на нього треба обережно натискати кожні 15-20 хвилин.
  • Краще розморожувати в пакованні, щоб тісто не висохло.
  • Починайте працювати з тістом, коли воно майже розморозилося, але не стало м’яким.
  • Робочу поверхню, на якій ви будете розкочувати тісто, треба добре посипати борошном.
  • Розкочувати тісто обов'язково в одному напрямку, аби не пошкодити його структуру.
  • Якщо тісто треба порізати на шматочки, робіть це гострим ножем, щоб тісто не чіплялося за ніж і не зіпсувалася форма виробів.

Раніше ми писали, як приготувати дешеві рогалики на воді, коли нема молока, яєць і масла.

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