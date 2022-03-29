Заморожене листкове тісто: помилки при готуванні, які ми допускаємо найчастіше

Листкове тісто - чи не найскладніше в приготуванні, тому багато з нас обирає готовий заморожений напівфабрикат, з якого можна крутити рогалики, слойки, штруделі, пироги і навіть пахлаву. Проте тут багато нюансів, адже навіть готове тісто можна зіпсувати необережним поводженням.

Як не наробити помилок з листковим тістом, пише ресурс Shuba .

Раніше ми писали, як приготувати дешеві рогалики на воді, коли нема молока, яєць і масла.

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