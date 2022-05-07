Готуємо пишний хліб на сковороді: всього три інгредієнти

Для сковороди діаметром 24 см знадобляться:

Вода гаряча - 300 мл

Борошно - 400 г

Дріжджі живі - 17 г (6 г сухих дріжджів)

Сіль - 1 ч. л.

Цукор - 0,5 ч. л.

Рослинна олія для роботи з тістом

Ось таким чудовим вийде наш хліб:

У гарячу воду додайте 4 ст. л. борошна із загальної кількості і цукор. Розмішайте до однорідності.

Дайте масі охолонути до теплого стану, так як дріжджі не люблять гаряче. Додайте дріжджі, перемішайте і залиште на 5 хвилин.

Додайте решту борошна і перемішайте тісто до однорідності.

Накрийте миску з тістом харчовою плівкою і залиште в теплому місці приблизно на 1 годину.

Змастіть руки і робочу поверхню рослинною олією, перекладіть тісто, округліть його.

Сковороду змастіть рослинним маслом, перекладіть тісто, змастіть його зверху олією і накрийте харчовою плівкою. Залиште на 30 хвилин.

Увімкніть мінімальний вогонь, накрийте сковороду фольгою, попередньо змастивши її олією, щоб фольга не прилипла до тіста.

Випікайте 25 хвилин з одного боку до рум'яності, переверніть на іншу сторону і випікайте ще 20-25 хвилин до рум'яності. Час випікання регулюйте в залежності від своєї плити.