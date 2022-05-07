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Готуємо пишний хліб на сковороді: всього три інгредієнти

Скрін: як приготувати хліб на сковороді
Автор: Світлана Мащенко

Домашній хліб на сковороді можна приготувати просто і всього з трьох базових інгредієнтів: вода, борошно і дріжджі. Трохи часу на вистоювання і на випічку і свіжий теплий хліб зі скоринкою можна подавати до столу.

Як це зробити, розповіла відомий кулінар Alina FooDee.

Для сковороди діаметром 24 см знадобляться:

  • Вода гаряча - 300 мл
  • Борошно - 400 г
  • Дріжджі живі - 17 г (6 г сухих дріжджів)
  • Сіль - 1 ч. л.
  • Цукор - 0,5 ч. л.
  • Рослинна олія для роботи з тістом

Ось таким чудовим вийде наш хліб:

У гарячу воду додайте 4 ст. л. борошна із загальної кількості і цукор. Розмішайте до однорідності.

Дайте масі охолонути до теплого стану, так як дріжджі не люблять гаряче. Додайте дріжджі, перемішайте і залиште на 5 хвилин.

Додайте решту борошна і перемішайте тісто до однорідності.

Накрийте миску з тістом харчовою плівкою і залиште в теплому місці приблизно на 1 годину.

Змастіть руки і робочу поверхню рослинною олією, перекладіть тісто, округліть його.

Сковороду змастіть рослинним маслом, перекладіть тісто, змастіть його зверху олією і накрийте харчовою плівкою. Залиште на 30 хвилин.

Увімкніть мінімальний вогонь, накрийте сковороду фольгою, попередньо змастивши її олією, щоб фольга не прилипла до тіста.

Випікайте 25 хвилин з одного боку до рум'яності, переверніть на іншу сторону і випікайте ще 20-25 хвилин до рум'яності. Час випікання регулюйте в залежності від своєї плити.

Раніше блогер розповіла, як продовжити життя хлібу, щоб він не черствів і не пліснявів.

Також кулінар дала рецепт тіста для піци, як його готують італійці.

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