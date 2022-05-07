Готуємо пишний хліб на сковороді: всього три інгредієнти

Домашній хліб на сковороді можна приготувати просто і всього з трьох базових інгредієнтів: вода, борошно і дріжджі. Трохи часу на вистоювання і на випічку і свіжий теплий хліб зі скоринкою можна подавати до столу.
Як це зробити, розповіла відомий кулінар Alina FooDee.
Ось таким чудовим вийде наш хліб:
У гарячу воду додайте 4 ст. л. борошна із загальної кількості і цукор. Розмішайте до однорідності.
Дайте масі охолонути до теплого стану, так як дріжджі не люблять гаряче. Додайте дріжджі, перемішайте і залиште на 5 хвилин.
Додайте решту борошна і перемішайте тісто до однорідності.
Накрийте миску з тістом харчовою плівкою і залиште в теплому місці приблизно на 1 годину.
Змастіть руки і робочу поверхню рослинною олією, перекладіть тісто, округліть його.
Сковороду змастіть рослинним маслом, перекладіть тісто, змастіть його зверху олією і накрийте харчовою плівкою. Залиште на 30 хвилин.
Увімкніть мінімальний вогонь, накрийте сковороду фольгою, попередньо змастивши її олією, щоб фольга не прилипла до тіста.
Випікайте 25 хвилин з одного боку до рум'яності, переверніть на іншу сторону і випікайте ще 20-25 хвилин до рум'яності. Час випікання регулюйте в залежності від своєї плити.
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