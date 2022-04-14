Курка в духовці "як шашлик": готуємо недорого і дуже смачно
Коли дуже хочеться смачного і ароматного шашлику, а в ліс не можна, варто побалувати себе запеченим в духовці курячим м'ясом, яке за смаком буде дуже схоже на улюблений шашлик.
Рецептом поділилася український блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Курячі стегна (без кістки) - 550-600 г
- Цибуля - 3 шт.
- Часник - 1-2 зубчики
- Кефір - 150 г
- Аджика - 1 ст. л.
- Сіль - за смаком
- Чорний перець - за смаком
Покрокове приготування "шашлику"
Курячі стегна (без кістки) наріжте великими шматочками, зробіть проколи тендерайзером або виделкою, щоб маринад краще проникав вглиб волокон курки.
Одну цибулину наріжте півкільцями, дві - кільцями. Лук півкільцями посоліть і пожамкайте, щоб з нього виділився сік. Часник подрібніть.
Залийте курку кефіром, додайте аджику, часник, цибулю півкільцями, чорний перець і все добре перемішайте.
Викладіть кільця цибулі, максимально зберігаючи їх форму, щоб вони не розпалися на окремі кільця.
Накрийте ємність кришкою і дайте промаринуватися мінімум 3-4 години, а краще залиште на ніч в холодильнику.
Дерев'яні шпажки попередньо замочіть у воді. Нанижіть м'ясо на шпажки, чергуючи з кільцями цибулі.
Ємність, діаметром трохи менше, ніж довжина шпажок, вистеліть фольгою. Викладіть шпажки на бортики форми.
Випікайте в заздалегідь прогрітій до максимуму духовці на самому верхньому рівні. Якщо є верхній гриль і конвекція, то можна їх включити.
Кожні 3-5 хвилин перевертайте м'ясо і змащуйте соком, що виділився.
Дивіться по своїй духовці на час запікання, все залежить від потужності духовки. В середньому йде 15-20 хвилин.
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