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Готуємо до Великодня смачнющу домашню ковбасу, для якої не потрібна оболонка

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Понеділок 18 квітня 2022 08:45
Готуємо до Великодня смачнющу домашню ковбасу, для якої не потрібна оболонка Скріншот відео: домашня ковбаса без оболонки
Автор: Світлана Мащенко

Скоро українці відсвяткують Великдень, який передбачає смачний і різноманітний стіл, в тому числі і з м'ясними стравами. Пропонуємо вам приготувати неймовірну домашню ковбасу "Асорті" з різних видів м'яса, для якої не потрібно возитися з кишкою-оболонкою.

Рецептом поділилася український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Курячі стегна - 700 г
  • Куряче філе - 150 г
  • Яловичина - 150 г
  • Сіль - 1 ч. л. без гірки
  • Цукор - 1 ч. л. без гірки
  • Сушений часник - 1 ч. л. без гірки
  • Мускатний горіх - 1/3 ч. л.
  • Чорний перець - за смаком
  • Крохмаль - 15-20 г (до 2% від маси фаршу)

Покрокове приготування

Залиште 1 куряче стегно, інші перемеліть на м'ясорубці в фарш. Куряче стегно, куряче філе і яловичину наріжте маленькими кубиками.

Перемішайте фарш з нарізаним м'ясом, додайте спеції і крохмаль.

Фарш розділіть на 2 частини. Рукав для запікання розріжте уздовж, викладіть фарш, сформуйте ковбасу, краї зафіксуйте. Зробіть кілька проколів зубочисткою або голкою зверху, щоб рукав не лопнув при запіканні.

Випікайте при температурі 200 градусів 30-40 хвилин. Готовій ковбасі дайте охолонути.

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