Готуємо ніжній крем-сир із кефіру: дуже простий рецепт

Крем-сир завжди можна поєднати у багатьох стравах. Цей продукт легко приготувати в дома з кефіру. Результат дуже складно відрізнити від магазинного.
Рецептом приготування поділилась фудблогерка Христина Кей в Instagram.
Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:
Легкий спосіб приготування:
Спочатку кефір потрібно попередньо залишити у морозильній камері мінімум на 8 годин. Далі в глибоку миску поставте друшляк та застеліть його рушником.
Після цього заморожений кефір вийміть з пачки та загорніть у рушник. Залишіть його при кімнатній температурі мінімум на 12 годин.
Вкінці, коли стече уся сироватка, викладіть сир у миску, додайте сіль та збийте блендером до однорідності.
Зазначимо, що консистенція сиру нагадує крем або вершкове масло, він м’який, пастоподібний. Він легко намазується і не втрачає своєї форми.
Смак сиру ніжний, злегка солонуватий, чимось нагадує плавлені сирки. Працювати з ним дуже легко. Консистенція виходить гладкою, однорідною і стабільною. Також сир стане гарним доповненням до основних страв, холодних і гарячих закусок.
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